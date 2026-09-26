Lourdes en pleine effervescence avant l’arrivée du Pape

Alors que le Pape vient de quitter Paris, Lourdes retient son souffle en attendant son arrivée. Autour de la Grotte de Massabielle comme dans les rues de la cité mariale, les derniers préparatifs s’accélèrent et les premiers pèlerins ne cachent pas leur joie.

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Il suffit de s’approcher de la Grotte pour mesurer l’ampleur de l’événement. Les caméras prennent place, les équipes techniques s’affairent et terminent les derniers montages des podiums. Les écrans géants affichent l’arrivée tant attendue de Léon XIV ce samedi 26 septembre à 19h40. À Lourdes, rien n’est laissé au hasard. Plus de 10 kilomètres de barrières sont déployés dans le sanctuaire. Le dispositif de sécurité est lui aussi exceptionnel : plus de 3.000 membres des forces de sécurité sont mobilisés, dont plus de 1.100 gendarmes, auxquels s’ajoutent notamment des renforts de l’armée et des unités spécialisées. Les contrôles sont renforcés aux entrées du sanctuaire, dont l’accès sera strictement organisé pendant le week-end.

Les pèlerins retiennent leur souffle

Cette effervescence dépasse largement les grilles du sanctuaire. Dans les rues de Lourdes, les barrières ont elles aussi fait leur apparition. Dans les boutiques, pas ou peu de produits insolites : mais le visage de Léon XIV est partout, jusqu’à quelques souvenirs comme des médailles ou encore des gourdes. Les commerçants, eux, se tiennent prêts. "Nous espérons répondre à tous les besoins des clients. Ils seront très nombreux", souffle l’un d’eux. Chez les restaurateurs aussi, la pression monte. Car derrière l’occasion économique, certains redoutent que l’effervescence commerciale ne prenne le pas sur le sens de la visite. "On s’attend à avoir du monde, mais j’ai peur que le côté commercial éclipse la venue de Léon XIV. Je prie pour lui, pour que son cœur puisse être touché par la Vierge de Lourdes", confie Alexandre, un serveur. Dans les hôtels, l’impatience est palpable. Pour certains professionnels, cette visite est aussi un souvenir qui vient s’ajouter à ceux des précédents papes venus à la cité mariale. "Le Pape va passer devant notre hôtel dans sa papamobile, une vraie bénédiction", confie Marie-Laure, directrice de l’hôtel Miramont à Lourdes.

Si Lourdes se prépare matériellement, la ville se prépare aussi dans les cœurs. Depuis vendredi soir, les premiers pèlerins arrivent et l’attente grandit. "Vendredi soir, nous sommes passés en quelques heures de 100 à 1000 personnes", souffle Joël Luzenko, responsable du Village des Jeunes. À côtés côté, Don Nicolas Benedetto, le prêtre responsable de la pastorale des jeunes, des familles et des vocations au sein du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, ne cache pas son impatience. Si à Lourdes, il n’y aura pas de veillée des jeunes avec le Pape comme à Paris, il a tenu à en organiser une au Village des Jeunes pour les aider à se préparer à la messe du dimanche matin sur la Prairie. "Nous allons aussi faire une adoration toute la nuit", confie-t-il.

Rudy et Corentin, bénévoles à Lourdes. Aleteia

À la Grotte, les pèlerins commencent à affluer, accompagnés et orientés par les nombreux bénévoles mobilisés pour l’occasion. Parmi eux, Rudy, 30 ans, et Corentin, 26 ans, tous deux venus de Bordeaux. À l’occasion de la venue du pape, ils ont choisi de donner de leur temps au sanctuaire et participent notamment à la gestion des flux de pèlerins. "Cela me permet de vivre la visite de Léon XIV encore plus intensément en étant bénévole", confie Corentin. Un peu plus loin, Lucie et Xavier sont venus de Saintes, en Charente-Maritime, avec leurs quatre enfants, Augustine, 12 ans, Joséphine, 10 ans, Ézéchiel, 7 ans, et Bérénice, 4 ans. Pour cette famille, le déplacement est aussi une manière de faire vivre à leurs enfants l’effervescence de cette visite exceptionnelle : "Lourdes nous a marqués depuis toujours. Nos enfants sont éduqués auprès de Marie. Nos parents faisaient partie des Équipes Notre-Dame. On aime prier le chapelet en famille. Elle nous apporte beaucoup de douceur, de consolation, un peu comme le Saint-Père, qui est très marial. Le voir à Lourdes nous donne le ciel sur terre." Natalie, Océane et Marie-José, elles, ont parcouru près de 900 kilomètres pour voir le Pape à Lourdes. Pour ces trois amies venues du Finistère Sud, cette visite de Léon XIV en France est porteuse d’espérance. "Nous l’attendons avec impatience", confie-t-elles.

Aleteia

Près du pont Léon-XIV, sur l’avenue Peyramale, les groupes se forment aussi petit à petit car c’est ici que le Pape débutera sa déambulation dans sa papamobile et saluera les Lourdais et les pèlerins. Parmi eux, un groupe de jeunes venus de Toulouse n’a pas pu obtenir de places pour la messe du dimanche. "On espère l’apercevoir au moins dans les rues", glissent-ils. A Lourdes, tout le monde connaît le programme de ce soir. Après avoir traversé l’avenue Peyramale puis l’avenue Bernadette-Soubirous, Léon XIV entrera dans le sanctuaire par la porte Saint-Joseph, rejoindra la porte Saint-Michel et effectuera ainsi une boucle au milieu des fidèles, qu’il saluera avant de gagner l’Esplanade. Il se rendra enfin à la Grotte de Massabielle pour un temps de prière prévu à 19h40. En attendant, Lourdes s’impatiente et retient son souffle.