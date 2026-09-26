Messe du pape à la Concorde : faudra-t-il aussi aller à la messe dimanche ?

La messe célébrée par le Pape samedi 26 septembre n’équivaut pas à la messe anticipée. Participer à la messe Place de la Concorde ne dispense donc pas de se rendre à la messe dimanche !

Deux messes en deux jours. C’est bien ce qu’il faut avoir en tête ce week-end. En effet, la messe célébrée à 15h par le pape Léon XIV à l’occasion de son voyage en France n’équivaut pas à la messe anticipée du samedi soir. D’une part, elle serait célébrée bien trop tôt pour être celle du dimanche, d’autre part, les textes liturgiques ne sont pas les mêmes. Participer à la messe Place de la Concorde ne dispense donc pas d'aller à la messe dimanche.

Les catholiques sont tenus de participer à la messe le dimanche, centre de la vie de l’Église, pour sanctifier le jour du Seigneur et participer à la vie de l’Église qui célèbre, tous les dimanches, le sacrement de l’eucharistie. Lors de l’Audience générale du 13 décembre 2017, le pape François rappelait de manière lumineuse le sens de la messe, à vivre non pas comme une obligation mais comme une occasion de rencontrer le Christ et de se laisser remplir de sa présence et de sa parole. "Nous, chrétiens, allons à la Messe le dimanche pour rencontrer le Seigneur ressuscité, ou mieux, pour nous laisser rencontrer par Lui, écouter sa parole, nous nourrir à sa table, et devenir ainsi Église, c’est-à-dire son Corps mystique vivant dans le monde", expliquait-il. Et de conclure l’audience par ces mots : "Il ne suffit pas de répondre que c’est un précepte de l’Église ; cela aide à en préserver la valeur, mais cela seul ne suffit pas. Nous, chrétiens, avons besoin de participer à la Messe du dimanche parce que ce n’est qu’avec la grâce de Jésus, avec sa présence vivante en nous et parmi nous, que nous pouvons mettre en pratique son commandement, et être ainsi ses témoins crédibles."