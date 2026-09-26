Aller au contenu principal
Je m'abonne
Je donne
Prier

En direct - Messe à la Concorde à Paris puis Lourdes, le deuxième jour de Léon XIV en France

1 min de lecture
080_HL_NRONGIER_3305859.jpg

Crédit : Nicolas Rongier / Hans Lucas via AFP

De la Maison Bakhita à l’Institut catholique de Paris, avant la très attendue grande messe place de la Concorde, Léon XIV vivra une deuxième journée en France placée sous le signe de la rencontre et de la célébration, avant de rejoindre Lourdes, deuxième étape de son voyage apostolique. Une journée à suivre en direct sur Aleteia.

Partager sur :

Bienvenue dans ce direct

De la Maison Bakhita à l’Institut catholique de Paris, avant la très attendue grande messe place de la Concorde, Léon XIV vivra une deuxième journée en France placée sous le signe de la rencontre et de la célébration, avant de rejoindre Lourdes, deuxième étape de son voyage apostolique. Une journée à suivre en direct sur Aleteia.