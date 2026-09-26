De la Maison Bakhita à l’Institut catholique de Paris, avant la très attendue grande messe place de la Concorde, Léon XIV vivra une deuxième journée en France placée sous le signe de la rencontre et de la célébration, avant de rejoindre Lourdes, deuxième étape de son voyage apostolique. Une journée à suivre en direct sur Aleteia.
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De la Maison Bakhita à l’Institut catholique de Paris, avant la très attendue grande messe place de la Concorde, Léon XIV vivra une deuxième journée en France placée sous le signe de la rencontre et de la célébration, avant de rejoindre Lourdes, deuxième étape de son voyage apostolique. Une journée à suivre en direct sur Aleteia.