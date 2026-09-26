Au deuxième jour de son voyage en France, Léon XIV s’est rendu à l’Institut catholique de Paris pour rencontrer des catéchumènes et néophytes. Plusieurs d’entre eux racontent à Aleteia comment ils ont vécu cette visite exceptionnelle.

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Ils se souviendront de ce moment toute leur vie. Une dizaine de catéchumènes et de néophytes ont rencontré Léon XIV, samedi 26 septembre, à l’Institut catholique de Paris, où le Pape était reçu par l’assemblée synodale provinciale. Cet organisme francilien est chargé de réfléchir à l’accueil dans les paroisses des futurs et nouveaux baptisés, dont le nombre a explosé ces dernières années. Le phénomène français d’un retour à la foi est d'ailleurs l’une des raisons de la venue en France du Pape, qui était visiblement curieux et heureux de rencontrer ces nouveaux croyants. L’assemblée l’a accueilli en entonnant un poignant "Hosanna", qu’elle a repris à son départ. "Je ressens une gratitude pour l'œuvre imprévisible de Dieu", a déclaré le Pape, se disant "émerveillé" par elle. Son discours était précédé de trois témoignages - un catéchumène, une néophyte et une accompagnatrice -, qui ont mis en avant la beauté et la joie de découvrir sa foi, mais aussi les difficultés d’un parcours qui n’est jamais linéaire. "Il arrive à mettre des mots sur ce qu’on ressent et ce qu’on a vécu, c’est fabuleux", se réjouit Gwenaël, 55 ans, qui sera baptisé à Pâques l'année prochaine. On a l’impression qu’il a déjà tout compris, alors que nous avons chacun un parcours singulier." Le sourire aux lèvres, cet ancien pompier de Paris raconte avoir été frappé par l’atmosphère recueillie qui a précédé l’arrivée du Pape dans l’auditorium de l’ICP. "J’ai vraiment senti qu’il se passait quelque chose aujourd’hui, l’Esprit saint était à l'œuvre, il était là ! J’ai été étonné de voir une telle simplicité."

Gwenaël a assisté au discours du Pape à l'assemblée synodale provinciale. Aleteia

"Ça m’a semblé irréel, quand il est rentré dans la salle avec ce chant… On était transportés !" s’enthousiasme Audrey, première baptisée de Notre-Dame de Paris après sa réouverture. La jeune femme a pu offrir quelques cadeaux au Pape, qui a écouté avec attention son témoignage. "Je suis sans voix, je n’ai plus les mots !" sourit-elle encore aux anges.

Matthieu, catéchumène de 45 ans, a lui aussi été frappé par la beauté du chant d’accueil au Pape. "C’était très fort, ce n'était pas seulement cérébral, le corps entier était mobilisé", soulève-t-il. "J’ai appris 10 minutes avant le début que j’allais pouvoir être à l’intérieur de l’amphithéâtre, c’était un beau cadeau !" Le père de famille a aussi trouvé très touchant que le Pape s’exprime en français pendant toute la visite. "Les témoignages étaient très intéressants, ajoute-t-il. Je m’y suis retrouvé, notamment sur le risque d’être seul après le baptême. Je suis le seul à avoir la foi dans ma cellule familiale, donc je dois trouver des relais à l’extérieur."

"Se laisser transformer"

Samia*, catéchumène du diocèse de Meaux, a également été touchée par les témoignages. "C’était très émouvant, et cela montre que notre assemblée a quand même une raison d’être. Le Pape a rappelé que les chrétiens de la première heure doivent eux aussi continuer à cheminer. Je ne m’étais pas rendu compte que je pouvais moi aussi apporter quelque chose à mon accompagnateur, une autre vision." Léon XIV a insisté dans son discours sur le cadeau que représentent “les nouveaux chercheurs de Dieu" pour "l’Église de France et l’Église universelle". "Grâce à eux, la communauté des croyants renouvelle, elle aussi, son cheminement de foi et découvre de manière nouvelle la joie de l’Évangile."

"Le passage qui m’a le plus marqué est lorsqu’il a dit qu’il ne s’agissait pas uniquement d’accueillir les catéchumènes, mais aussi de profiter de leur venue pour s’interroger nous-mêmes, remarque Matthieu. Un baptême, c’est gagnant des deux côtés, pour le baptisé comme pour la communauté qui accueille, il y a cette idée de se laisser transformer."

Au sortir de l’auditorium, la joie se lit sur tous les visages. Et l’impatience aussi. "Je ne peux pas rester, il faut vite aller sur place pour la messe", presse-t-on de tous côtés. Les encouragements du Pape ont été entendus, et le feu ravivé pour longtemps.