C’est grâce à eux que la messe à la Concorde a été un succès

Ce sont les invisibles de ces journées exceptionnelles. Quelque 14.000 bénévoles ont permis à la messe du Pape place de la Concorde et plus largement à toute la séquence "parisienne" d'être un succès. Ils ont vécu ces moments de façon un peu particulière, mais toujours avec la joie au cœur et l’envie de servir.

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Ils sont sur le pont depuis les aurores, et malgré la fatigue, ne perdent pas leur sourire. Visibles de loin avec leurs chasubles et leurs véhicules estampillés de la Croix de Malte, les bénévoles de l’Ordre de Malte France font partie de ces "petites mains" pourtant indispensables au bon déroulé de la venue du Pape en France. Ce samedi 26 septembre, Léon XIV est attendu pour présider la messe sur la place de la Concorde, en présence d’au moins 600.000 personnes.

CS I Aleteia

Certains fidèles ont commencé à affluer vers les lieux de la messe très tôt le matin, explique à Aleteia Ghislain, chef d’équipe d’un poste de secours de l’Ordre de Malte France. "Nous assurons le secours à la personne de tous ceux qui sont présents, aussi bien du grand public que des forces de l’ordre." Premiers arrivés, derniers partis, avec une vigilance accrue durant tout l’événement : "On le vit de façon un peu différente, c’est très intense, mais nous sommes habitués", sourit Ghislain. "On vit cette messe de façon un peu particulière, mais c’est aussi un bon moyen de se donner", confie encore le jeune homme.

"Je vis ma messe comme un véritable don de moi-même"

Tout au long du parcours que les pèlerins remontent pour se positionner près des écrans, des bénévoles revêtus de leur t-shirt jaune s’activent de part et d’autre. "S’il vous plaît, avancez", "il y a de la place à droite messieurs dames !". Victoria s’est engagée comme bénévole avec sa maman. "Je suis très heureuse de pouvoir aider pour la venue du Pape, ça me semble essentiel de contribuer à cet événement en donnant de son temps pour que chacun puisse se sentir accueilli et en sécurité", déclare la jeune femme.

Cécile Séveirac / ALETEIA