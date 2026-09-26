Les bénévoles se transforment en “porteurs de bébés” pour Léon XIV

La scène a quelque chose d’aussi joyeux qu’inattendu. Ce 26 septembre, le long des Champs-Élysées, les bénévoles semblent avoir une mission bien particulière au passage de Léon XIV : porter les bébés et les enfants jusqu’à la papamobile pour qu’ils reçoivent la bénédiction du Pape. Plus d’une quarantaine d’entre eux ont ainsi été présentés au Saint-Père, sous les acclamations de la foule.

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Ont-ils reçu une consigne spéciale ? À les voir faire, on pourrait presque le croire ! Ce samedi 26 septembre, lors du passage de Léon XIV le long des Champs-Élysées avant la messe, les bénévoles se sont improvisés « porteurs de bébés ». Le manège est aussi efficace qu’attendrissant. Un bébé ou un jeune enfant apparaît dans la foule ? Un bénévole le prend dans ses bras et se dirige rapidement vers la papamobile pour le présenter au Pape. Quelques secondes auprès de Léon XIV, une bénédiction, parfois un sourire ou un échange de regards… et l’enfant repart vers ses parents. Madeleine, 26 ans, fait partie de ces bénévoles "porteurs de bébés". Et joli clin d'oeil, elle avait elle-même été bénie par le pape Jean Paul II lorsqu'elle était bébé. "Nous n'avons pas eu de consigne particulière", s'amuse-t-elle. Mais en voyant des bénévoles porter des bébés vers le Pape, une maman lui a demandé si elle était d'accord pour prendre son bébé jusqu'au passage de la papamobile pour le faire bénir. "Au début il ne s'est pas arrêté mais quelques mètres plus loin la papamobile a marqué un arrêt et j'ai pu m'approcher. J'ai même eu le temps de glisser un 'Merci Saint-Père'."

"Tout le monde m’a laissé passer", confie à Aleteia Anne-Laure, maman d’Auguste béni par le Pape. La jeune maman avait très envie de faire bénir son bébé de 7 mois et demi par le pape Léon XIV à l’occasion de son voyage en France. Parisienne, elle était hier le long du boulevard St Michel au moment de la déambulation mais la papamobile est passée trop vite. Lors de la déambulation sur les Champs -Elysées cet après-midi, avant la messe Place de la Concorde, Anne-Laure a retenté sa chance et a eu la joie de voir son enfant enfin béni par Léon XIV. "J’ai les mains qui tremblent encore", poursuit-elle. Auguste n’est pas encore baptisé mais cette bénédiction papale était importante pour elle.

AFP





Ce qui l’a le plus émue ? La foule qui s’est écartée pour qu’elle puisse atteindre les barrières alors qu’elle était située loin. « Tout le monde m’a laissé passer », explique-t-elle, encore bouleversée. « Toutes les personnes présentes m’ont aidée : « elle tente sa chance avec le bébé » », criait-on tout autour d’elle. « Être béni par le Pape donne une dimension particulière, c’est comme si la foule voulait qu’il soit béni ! » Et ils ont été nombreux ! Plus d’une quarantaine de bébés et d’enfants ont ainsi reçu la bénédiction de Léon XIV au fil de son passage. Certains arrivent seuls, d’autres presque « en série », donnant lieu à un étonnant ballet autour de la papamobile. Une petite fille a même profité de ces quelques secondes privilégiées pour glisser un mot au Pape.

De joyeuses bénédictions