Léon XIV : le phénomène des catéchumènes en France “vient contredire toute attitude défaitiste”

"Je suis émerveillé par le nombre de personnes qui se présentent aujourd’hui sur le seuil de la foi", a assuré Léon XIV ce 26 septembre à l’Institut catholique de Paris devant une assemblée de catéchumènes et de néophytes.

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"Comme vous et avec vous, je suis émerveillé par le nombre de personnes qui se présentent aujourd’hui sur le seuil de la foi", a déclaré le pape Léon XIV, au deuxième jour de son voyage en France, aux catéchumènes rassemblés ce 26 septembre 2026 à l’Institut catholique de Paris. Cette hausse des baptêmes d’adolescents et adultes en France "vient contredire toute attitude défaitiste", a-t-il assuré, invitant l’Église à éviter toute "béatitude naïve" et à cultiver un « esprit de responsabilité » envers ces nouveaux arrivants.

Léon XIV s'est recueilli devant un mémorial des "martyrs du 2 septembre 1792", une centaine de prêtres réfractaires à la Révolution française qui furent tués dans les jardins du couvent transformés en prison. ALBERTO PIZZOLI | AFP

Une atmosphère d’optimisme soufflait sur le rendez-vous ce samedi matin dans l’Institut catholique de Paris, centre d’études supérieures placé sous l’autorité du Saint-Siège et accueillant chaque année près de 11 000 étudiants. Le pape était attendu dans ce lieu d’histoire, marqué par le sacrifice des 191 bienheureux martyrs pendant la Révolution française – béatifiés il y a cent ans – mais aussi par la présence du frère Laurent de la Résurrection, figure spirituelle de référence du pontife. En arrivant, il a d’ailleurs visité l’église Saint-Joseph-des-Carmes que fréquentait ce frère, auteur de La Pratique de la présence de Dieu, livre dont la première édition (1692) lui a été offerte pendant son passage.

21.000 nouveaux baptisés en 2026

Après avoir récité le Notre Père en français avec la communauté éducative des lieux, le pontife a rejoint la cour de l’Institut puis le grand amphithéâtre où il s’est adressé aux participants de l’Assemblée ecclésiale provinciale d’Île-de-France consacrée aux "Catéchumènes et néophytes : de nouvelles perspectives pour la vie de notre Église dans nos diocèses". L’instrument de travail de ce chemin de réflexion a été remis au pape après un discours de bienvenue de l’archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich.

La hausse importante et inattendue du nombre d’adolescents et d’adultes qui demandent à recevoir les sacrements – plus de 21.000 reçus en 2026 – au sein de l’Église catholique est l’une des raisons principales de la venue de Léon XIV en France. Dans son intervention, il a d’ailleurs souligné combien "il peut sembler paradoxal que ce phénomène de tant de personnes redécouvrant l’Évangile et embrassant la foi se situe dans le contexte d’une société comme la société française, marquée par une culture fortement sécularisée".

À l’écoute des convertis

Le pape a eu l’occasion d’écouter deux de ces ‘nouveaux arrivants’. Jaoide, un jeune adulte, a raconté que, se trouvant en quête de spiritualité, il en était venu à demander le baptême après avoir cherché sa voie dans le Coran puis la Bible. Puis Marielle, une femme plus âgée, née dans un environnement non-croyant et qui a été baptisée, a reconnu avoir éprouvé un « vide post-baptême » avant de trouver sa place dans sa paroisse.

Léon XIV, visiblement touché par leurs interventions, a confié dans son discours ressentir « avant tout une grande gratitude pour l’œuvre imprévisible de Dieu ». "Comme vous et avec vous, je suis émerveillé par le nombre de personnes qui se présentent aujourd’hui sur le seuil de la foi, et par les nombreux adultes qui demandent les sacrements de l’initiation chrétienne", a-t-il poursuivi.

Pas de « béatitude naïve »

Selon lui, le phénomène des catéchumènes en France est « le signe tangible de l’œuvre de la grâce de Dieu, qui dépasse les analyses chiffrées et sociologiques », et « vient contredire toute attitude défaitiste ». Il a cependant mis en garde contre une forme de « béatitude naïve » face à cet élan, demandant aux catholiques français de cultiver un « esprit de responsabilité » envers ces nouveaux arrivants.

Afin de « reconnaître, accueillir et préserver la petite flamme que le Saint-Esprit a allumée dans l’obscurité de la nuit », le pape a souligné comment, dès l’après-Seconde Guerre mondiale, l’épiscopat français a commencé à se penser comme une « Église en état d’initiation », inspirant le Concile Vatican II.

Faire des communautés « un espace familial »

Le pape Léon XIV a invité les communautés catholiques à « prendre soin » des nouveaux baptisés en continuant à les accompagner et en leur offrant « un espace familial et une formation aussi intégrale que possible, capable d’englober les différents aspects de la vie chrétienne et de favoriser l’unification de leur foi avec leur vie ». Il a aussi insisté sur l’importance de la formation aux rites liturgiques, notant que pour certains, ils sont « une porte d’entrée au mystère de la foi ».

Pour accompagner ces nouveaux arrivants, le pape a enfin encouragé chacun à trouver « un savant équilibre pour les accueillir, les écouter et, en même temps, les encourager à relever les défis exigeants de la foi », insistant sur l’importance de la formation. « Leur foi est un trésor qui s’offre à l’Église de France et à l’Église universelle », a-t-il insisté, rappelant que saint Augustin, son maître spirituel et l’un des plus grands théologiens de l’Église catholique, était aussi « un des catéchumènes les plus célèbres de l’histoire ».