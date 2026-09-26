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Si Lyon ne figure pas sur la feuille de route de la visite apostolique du pape Léon XIV en France, un peu de la Ville des Lumières se glissera pourtant dans sa chambre, à Lourdes. Pour cause, c’est une entreprise lyonnaise qui a imaginé une couverture qui prendra place sur son lit. Une création pensée spécialement pour le pontife, avec l’envie de lui offrir bien plus qu’une simple pièce de linge.

"Nous avons été contactés cet été par l’un de nos clients, qui héberge le Pape à Lourdes, pour réaliser le linge de lit de sa chambre. On s’est dit qu’on ne pouvait pas simplement proposer une couverture au pontife. Nous avions envie de proposer quelque chose qui puisse toucher Léon XIV lorsqu’il rentrera dans sa chambre", raconte à Aleteia Florence Martin, chargée de projet chez Granjard, spécialisée depuis plus de 160 ans dans le linge professionnel et la décoration textile.

Un bout de Lourdes sur le tissu

L’idée fait rapidement son chemin au sein de l’entreprise. Pour Granjard, c’est l’occasion de sortir de ses réalisations habituelles et de laisser parler autrement son savoir-faire. Le cahier des charges, lui, reste volontairement simple : des tons neutres et une représentation de l’histoire de Lourdes. Sur le tissu prennent ainsi place la grotte de Massabielle, la Vierge et la jeune Bernadette Soubirous. Le dessin se veut à l’image de la jeune bergère : sobre, délicat et sans artifice. "Nous l’avons accompagné de l’inscription "Que soy..." qui fait référence à la phrase intégrale "Que soyera Immaculada Councepciou", la réponse donnée par la Vierge à Bernadette lorsque celle-ci lui demande de révéler son nom", souligne Florence Martin, particulièrement touchée d’avoir pu participer à ce projet car il résonne avec son attachement personnelle à la cité mariale. "J’y ai fait ma première communion quand j’étais enfant. J’y vais souvent en pèlerinage", confie la quinquagénaire, émue.

Granjard