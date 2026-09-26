Ils attendent le Pape en jouant, lisant, priant

Les Champs Élysées se remplissent progressivement depuis 9h ce matin. Une foule de fidèles se masse de part et d’autre de la célèbre avenue et s’occupe de diverses manières en attendant que le Pape apparaisse sur sa papamobile vers 13h45 avant de célébrer la messe Place de la Concorde à 15h.

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Si la plupart en profite pour pique-niquer, d’autres n’ont pas hésiter à sortir les plaids pour jouer aux cartes ou faire faire des coloriages avec leurs enfants. Ainsi, François est venu de Vendée avec sa femme Solène et leurs cinq enfants. Ces derniers, vêtus de T-shirts floqués à l’effigie de Léon XIV, dessinent dans un carnet préparé par le diocèse du Morbihan. Le carnet présente le voyage du Pape, qui il est et quelles sont ses missions. "C’est une bonne façon de les occuper et surtout de donner du sens", explique Solène. Une manière pour les enfants de patienter tout en découvrant davantage celui qu’ils sont venus voir. "C’était important de venir avec les enfants car c’est ce qui peut les fortifier dans la foi. C’est un événement à ne pas manquer, ça c’est sûr", ajoute François.

François est venu de Vendée avec sa femme Solène et leurs cinq enfants pour assister à la messe de Léon XIV. Laura Marchais / Aleteia

D’autres en profitent pour se préparer spirituellement à la messe. C’est le cas de Claire et Christophe, du diocèse d’Amiens. Adossés à un platane un peu à l’écart de la foule, ils lisent les textes qui seront lus lors de la célébration. Emilie aussi, du diocèse des Yvelines, venue avec son mari et ses trois filles, prend le temps de relire les textes et de prendre connaissance des chants.

Claire et Christophe. MR / Aleteia