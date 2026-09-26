[EN IMAGES] Léon XIV salue une marée humaine sur les Champs-Élysées

700.000 catholiques sont réunis à Paris ce 26 septembre de la place de la Concorde à l’avenue de la Grande Armée pour assister à la messe célébrée par Léon XIV. Durant près d’une demi-heure, le Pape a descendu les Champs-Élysées en papamobile, acclamé par une foule immense.

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :