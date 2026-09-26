Cette splendide (et précieuse) Vierge Marie en argent que tout le monde a vu à la télévision

Lors de la messe célébrée place de la Concorde par Léon XIV ce 26 septembre, il y en a une qui était aux premières loges : la Vierge Marie. Mais quelle est cette statue que tout le monde a pu admirer à la télévision ?

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Hissée sur un socle blanc lumineux, elle n’a rien raté de la messe célébrée par Léon XIV place de la Concorde ce 26 septembre. Une magnifique Vierge à l’Enfant en argent a été installée sur l’autel. Offerte par le roi Charles X à la cathédrale Notre-Dame en 1826, cette Vierge à l’Enfant est l’une des nombreuses œuvres emblématiques conservées dans le Trésor de Notre-Dame. Il s’agit de la même statue installée devant la cathédrale Notre-Dame le 25 septembre pour les vêpres avec les consacrés.

AP Photo/Aurelien Morissard