Cette splendide (et précieuse) Vierge Marie en argent que tout le monde a vu à la télévision

Lors de la messe célébrée place de la Concorde par Léon XIV ce 26 septembre, il y en a une qui était aux premières loges : la Vierge Marie. Mais quelle est cette statue que tout le monde a pu admirer à la télévision ?
Hissée sur un socle blanc lumineux, elle n’a rien raté de la messe célébrée par Léon XIV place de la Concorde ce 26 septembre. Une magnifique Vierge à l’Enfant en argent a été installée sur l’autel. Offerte par le roi Charles X à la cathédrale Notre-Dame en 1826, cette Vierge à l’Enfant est l’une des nombreuses œuvres emblématiques conservées dans le Trésor de Notre-Dame. Il s’agit de la même statue installée devant la cathédrale Notre-Dame le 25 septembre pour les vêpres avec les consacrés.
Réalisée par l’orfèvre Charles Nicolas Odiot, la statue avait été à l’origine voulue par Louis XVIII en 1817. En effet, durant la première Restauration, le roi, dans une volonté de continuité avec l’Ancien Régime, fit rétablir la procession dite du « Vœu de Louis XIII » commémorant la consécration de la France à la Vierge Marie en 1638. Il souhaite alors offrir une statue d’une Vierge à Notre-Dame. Ce n’est toutefois qu’en 1826 que son successeur, le roi Charles X, fera aboutir l’offrande, exhaussant le vœu de son frère. "Au cours du sac du palais de l’archevêché en 1831, la sculpture est mutilée", précise la cathédrale. « Elle n’est restaurée qu’en 1856. Depuis 1929, une couronne réalisée par l’orfèvre Boucheron permet de coiffer la statue lors les processions."