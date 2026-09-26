“C’est un moment unique !” : Côme, Ornella, Blandine… ils sont prêts pour la messe du Pape !

Quelque 600.000 personnes sont attendues au cœur de Paris pour assister à la messe célébrée par le Pape ce 26 septembre après-midi. Dès 9h ils étaient là, prêts à vivre ce moment unique. Témoignages.

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Dans le totebag de Blandine, un détail ne trompe pas : un sac de couchage. À 25 ans, la jeune éducatrice spécialisée ne compte pas perdre une miette de ce week-end avec Léon XIV. Après la veillée d’hier soir, " incroyable, tellement belle et très bien organisée ", elle est revenue tôt ce samedi 26 septembre avec sa colocataire Élisabeth, 26 ans, pour assister à la messe du Pape place de la Concorde. Et sitôt celle-ci terminée, pas question de rentrer chez elle : Blandine filera à la gare avec trois amies, direction Lourdes ! Comme elle, familles, jeunes, prêtres et diacres sont venus nombreux, portés par la même joie de voir le Pape et de vivre un moment de foi qu’ils espèrent garder longtemps en mémoire.

"Train à 18h, arrivée à 23h , on dormira comme on peut dans la gare, je suis tellement prête à tout pour le Pape ! Des que j ai su qu il venait en France, j ai aussitôt pris mes billets de train, donc pas trop chers, et comme ça, je peux passer mon wend entier avec le Pape ! Vendredi, samedi et dimanche." Un week-end hors du temps avant un retour beaucoup plus ordinaire : lundi matin, il faudra reprendre le chemin du travail et retrouver la réalité du quotidien.

« Un moment unique » à vivre avec leurs filles

Pour Côme et Marie-Gabrielle, cette journée se vit en famille. Ils sont venus avec leurs trois filles, Philomène, 11 ans, Hemerance, 9 ans, et Eulalie, 7 ans, pour vivre en famille la messe de Léon XIV place de la Concorde. Arrivée de Martinique et récemment installée en France, la famille s’approche avec impatience des entrées du stade. "C’est un moment unique, ça va nous rebooster et surtout, marquer une génération. Nous sommes très heureux que nos filles puissent vivre ça, car c’est un moment de foi que l’on va pouvoir partager ensemble", se réjouit Marie-Gabrielle. Une joie que les trois filles ne cachent pas : "On est trop contentes de venir voir le Pape !", lancent-elles avec enthousiasme.

Côme et Marie-Gabrielle sont venus avec leurs trois filles, Philomène, 11 ans, Hemerance, 9 ans, et Eulalie, 7 ans, pour vivre en famille la messe de Léon XIV place de la Concorde. Aleteia

« Juste le voir, cela fait revivre notre Foi »

Mère et filles, Ornella et ses deux filles Francesca et Suzanna vivent à Paris. Pour elles aussi, cette rencontre avec le Pape est une première. Au-delà de l’excitation, elles viennent chercher auprès de Léon XIV une espérance et un encouragement à vivre leur foi.

Mère et filles , Ornella et ses deux filles Francesca et Suzanna, vivent à Paris. Aleteia

" on est heureuses et excitees de voir le Pape, c est la première fois. On aime beaucoup son regard, doux et qui nous offre une lueur d espoir. C'est tout ce qu'on recherche. Nous sommes malmenées de toute part dans notre Foi, et juste le voir, cela fait revivre notre Foi. Il nous dit de ne pas nous décourager et de vivre notre foi".

Une joie qui pourrait faire naître des vocations

L’abbé François du diocèse d’Amiens et le diacre Guillaume Desachy sont quant à eux venus chercher leur étole ce matin à la Madeleine pour concélébrer la messe avec le Pape. Tous deux se disent « dans la joie » d’être aussi proches du Pape en cette journée, et espèrent que ce moment « saura semer le désir de servir le Seigneur à travers la vocation sacerdotale ».

L’abbé François du diocèse d’Amiens et le diacre Guillaume Desachy sont venus chercher leur étole ce matin à la Madeleine pour concélébrer la messe avec le Pape. Aleteia