À la gare Saint-Lazare, un flot de fidèles ininterrompu pour aller voir le Pape

Les fidèles affluent en masse et dans la bonne humeur gare Saint-Lazare, avant de converger vers les Champs-Élysées pour assister à la messe du Pape ce samedi 26 après-midi.

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"Vous êtes bien dans le secteur Nord?", demandent les volontaires, présents dans la gare Saint-Lazare depuis 7 heures ce matin, aux fidèles qui défilent dans le hall. Étonnamment, tout le monde comprend… Les personnes affectées au secteur Nord Place de la Concorde pour suivre la messe du Pape cet après-midi arrivent pour la plupart Gare Saint Lazare.

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"Ce matin il y avait peu de monde, mais depuis 9h, cela n’arrête pas d’arriver", rapporte une volontaire. Des groupes, des familles, des prêtres, des scouts venant de banlieue parisienne ou de Normandie. Difficile de ne pas les remarquer, sacs à dos bien remplis, drapeaux aux couleurs du Vatican, T-Shirt à l’effigie du pape Léon XIV, écharpes de couleur autour du cou… La gare Saint Lazare s’est transformée, le temps d’une matinée, en un vaste sanctuaire.

Si l’équipe de volontaires a été priée de ne pas lancer de chants dans l’enceinte de la gare, certains groupes s’en donnent néanmoins à cœur joie dès les portes franchies. C’est le cas de ce groupe de l’association Foi et Lumière, qui vient de Versailles avec des personnes porteuses de handicap.

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