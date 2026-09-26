Témoigner de leur foi en Dieu pour répondre à la « soif de sens » qui marque l’humanité. C’est l’exhortation de Léon XIV aux catholiques de France, lors d’une messe géante à la Concorde, à Paris, dans l’après-midi de ce 26 septembre 2026. Devant le fleuve de fidèles qui l’attendaient dès le matin, le pape a encouragé à perpétuer l’héritage spirituel des saints français, saluant en particulier les personnes engagées « en faveur de la vie ».

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C’était le point d’orgue et le dernier rendez-vous de sa visite de deux jours à Paris : ce samedi après-midi, le pape a célébré une messe avec 700.000 fidèles qui avaient recouvert l’avenue des Champs-Élysées, dix-huit ans après la dernière visite d’un pape dans la capitale. Depuis le gigantesque podium monté pour l’occasion, Léon XIV a assuré que pour Dieu, personne n’était « un numéro sur une carte d’identité, ni un matricule ». Dans son homélie, le pape, dont la présence dans l’Hexagone est très suivie médiatiquement, a martelé que l’être humain est habité non pas « d’une soif matérielle » mais « d’une soif de sens, de vérité et d’accomplissement ». Cependant, « force est de constater qu’ici-bas, rien ne parvient à nous combler pleinement », a glissé l’évêque de Rome à la foule, évoquant la tentation de remplir le « vide » et le « malaise intérieur » par « de nouveaux plaisirs », de nouvelles possessions, ou encore par la tendance à se « divertir ».

Le chef de l’Église catholique a alors affirmé que « seul Dieu peut combler le vide intérieur ». Il a invité chacun à sonder son cœur, afin de trouver la « soif la plus profonde », sans se contenter « de petites idoles si nombreuses qui promettent monts et merveilles ». « Oui, vous avez soif de Dieu, de vie, de vérité, d’unité, de paix, de communion, de bonheur », a-t-il lancé aux centaines de milliers de personnes qui avaient accueilli sa papamobile en triomphe sur les Champs-Élysées.

« Bâtir une nation renouvelée »

Aux catholiques de France, Léon XIV a confié la mission de ne pas garder leur foi « pour [eux]-mêmes », mais de la laisser « déborder pour abreuver et combler les personnes » autour d’eux. « Il vous revient d’apporter l’espérance là où règnent le découragement et la sécheresse spirituelle », les a-t-il incités. Il s’est adressé en particulier aux catéchumènes – les adultes qui se rapprochent de l’Église catholique en nombre ces dernières années – qu’il a invités à « témoigner » afin que d’autres puissent « s’interroger à leur tour ».

Le pontife américano-péruvien a aussi rappelé aux Français qu’ils étaient les « héritiers d’une longue et belle histoire sainte », citant les premiers martyrs Blandine, Pothin, Irénée, les saints fondateurs d’ordre religieux, les saints Martin, François de Sales, Vincent de Paul, Frédéric Ozanam, Jeanne Jugan. Une histoire qui selon lui continue à se perpétuer : « Encore aujourd’hui, ils sont nombreux dans notre société, nos paroisses, nos différentes activités, ceux qui continuent à s’engager en faveur de la vie, de la famille, de la vérité, de la paix, de la fraternité, de la justice. »

Au fil de sa méditation, Léon XIV a rendu hommage spécialement aux familles qui persévèrent « courageusement » dans le bien, malgré « les multiples difficultés » quotidiennes. Il a aussi mentionné le « dynamisme » des jeunes, qu’il a désignés comme « l’Église d’aujourd’hui ». Depuis « cette belle ville de Paris », il a souhaité « que l’eau vive de l’Esprit Saint se répande sur toute la France », encourageant à « bâtir une nation renouvelée à partir de ses racines irriguées par la foi ».