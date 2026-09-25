Une entrée dans Notre-Dame sous le signe du recueillement

Le pape Léon XIV a présidé les vêpres ce vendredi 25 septembre à Notre-Dame de Paris en présence de quelque 8.000 membres du clergé.

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L’entrée du Pape dans la cathédrale Notre-Dame de Paris pour les vêpres ce vendredi 25 septembre donne le ton. Après la joyeuse déambulation dans les rues de la capitale, l’heure est désormais au recueillement. Une manière de redonner à Notre-Dame toute sa place comme lieu de prière.

Il était attendu depuis plus d’une heure avec une fébrilité palpable. Dès son entrée dans la cathédrale, le Pape a vénéré un crucifix présenté par Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, le recteur. Parvenu au baptistère, le Saint-Père a béni les personnes présentes avec l’eau bénite. Il a ensuite remonté l’allée centrale, au son du grand orgue, pour se rendre dans le chœur de la cathédrale. Là, il a prié de longues minutes devant le Saint-Sacrement. Une magnifique manière de saluer le maître des lieux avant de commencer la célébration. L’assemblée, devenue silencieuse, semblait l’accompagner dans son adoration.

Vénération de la Couronne d'épines