Dès l’arrivée de Léon XIV en France, les Parisiens ont redoublé de créativité pour rencontrer le Pape. Envahissant les rues de la capitale, les fidèles en liesse ont su se faire remarquer.

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Dans les rues de Paris ce vendredi 25 septembre, la langueur a progressivement laissé la place à l’excitation. Pour l’occasion, les établissements scolaires sous contrat ont fermé à 11h30. Depuis midi, écoliers, collégiens et lycéens se sont massés derrière les barrières, avec un seul objectif : trouver le moyen de se faire remarquer lorsque le pape passera !

Tee-shirts, maquillage, dessins, pancartes ou simples clins d’œil : tous ont rivalisé d’imagination pour attirer son regard. Parce que le passage ne dure que quelques secondes, il faut frapper fort.

Chez certains, le dress code est poussé jusque dans les moindres détails. Une femme a même confectionné un bandeau surmonté d’une petite papamobile : impossible de la rater ! Dans les rues, les tee-shirts confectionnés spécialement pour l’occasion par Fidem, avec différents motifs en lien avec le Pape, sont nombreux. Ines, Blandine et Marie-Alix arborent fièrement sur leur tee-shirt le visage du Pape Léon XIV et “on oublie pas le drapeau français peint sur la joue !” Les plus jeunes, eux, ont opté pour le maillot de foot floqué à son nom : “C’est plus styyylé”, lancent-ils, tout sourire.

D’autres n’ont tout simplement pas eu le temps de se changer. À peine sortis des cours, ils se sont rués vers les barrières, encore en uniforme : leur signe distinctif, finalement !

Candice Roussy / ALETEIA

Pour les pancartes aussi, l’imagination a été au rendez-vous. Certaines sont bricolées sur place par ceux arrivés dès midi : “On a tout le temps avant son arrivée !”, glissent-t-ils à Aleteia. Les feuilles de papier à carreaux des écoliers ont laissé place à de grands cartons, couverts de lettres capitales pour être repérables depuis la papamobile : “L'école St Jean Bosco, vive le Pape !” ou encore “I Love Papa !” Pour les plus chanceux, les pancartes sont même accrochées aux fenêtres. De là-haut, on entend déjà : “Allez le Paaaaape, dépêche toi !!”

Un couple de fiancés s’est également lancé : “On se fiance demain, bénissez nous !”

Et puis il y a les drapeaux. Très vite, un véritable concours s’improvise entre les établissements. A ce jeu, l’école Stanislas le remporte haut la main, avec son immense drapeau que l’on repère déjà à plusieurs mètres.