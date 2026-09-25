Chants, drapeaux et acclamations ont accompagné vendredi le passage de Léon XIV dans les rues de Paris. Une première rencontre populaire qui ouvre un week-end dense, marqué notamment par une grande veillée avec les jeunes au Stade de France.

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Un soleil encore estival fait honneur à l’arrivée de Léon XIV en France, ce vendredi 25 septembre. Sous un ciel sans nuage, une foule compacte se masse le plus près possible des barrières qui jalonnent le parcours de 2,5 km que doit sillonner la papamobile à partir de 16h, avant d’arriver à Notre-Dame de Paris. Il flotte dans l’air une impatience quasi palpable.

Certains sont là depuis les premières heures pour être sûr d’apercevoir le Pape au plus près, voire d’échanger avec lui, comme Claire, 67 ans. Cette retraitée est venue sur les lieux dès 8h du matin. Pour elle, c’est avant tout une occasion en or de voir “en chair et en os” le chef de l’Église catholique. “Vous comprenez, je ne sais pas vraiment si j’aurai une autre chance de pouvoir le voir de si près”, sourit-elle adossée aux barrières à la toute fin du parcours. “C’est un Pape qui me touche beaucoup. Je trouve son regard et sa sérénité émouvants”, ajoute-t-elle.

Cecile du Gardin / Aleteia

“Il arrive quand ?” peut-on entendre plus loin dans la bouche d’un enfant hissé sur une barrière. Soizic et son mari, 38 ans, sont eux aussi venus avec deux de leurs garçons de 11 ans et 8 ans. Ils sont partis de Nantes le matin même pour être à midi sur le parcours. “On voulait vraiment faire vivre ce moment exceptionnel à nos enfants qui sont assez grands pour comprendre ce message de paix et d’espérance que le Pape peut nous délivrer”, confie Soizic à Aleteia.

Familles, jeunes, personnes âgées, prêtres, religieuses… C’est toute l’Église, si diverse et pourtant universelle, qui s’est rassemblée sur ce parcours dans une seule et même ferveur. Brunhilde, 42 ans, est venue elle aussi dès le matin. Elle a reçu le baptême en 2019 et ne cache pas son excitation de voir le Pape. “Je n’ai jamais vraiment été proche des papes précédents, c’est un peu mon premier Pape finalement ! J’ai hâte de voir celui qui fait des ponts entre Dieu et nous”, témoigne-t-elle.

Cecile du Gardin / Aleteia

Au milieu des banderoles et des drapeaux du Vatican et de la France fièrement agités règne une joie débordante. Ici, le traditionnel chant Resucito est entonné à pleine voix, tandis que plus loin résonnent des slogans pour le Pape. Les organisateurs de cette déambulation ont tout pensé pour favoriser une telle ambiance : une trentaine de groupes de musique et chanteurs ont été mobilisés le long du parcours pour que cette attente se transforme en véritable élan de prière et que la rencontre avec le Pape soit vécue comme un moment de grâce. Simon, 21 ans, est venu muni de sa guitare. Il ne cache pas sa fierté de jouer de sa musique en cette occasion si particulière. “C’est un peu fou d’être ici ! Je suis heureux de pouvoir ajouter de la joie et j’espère que le Pape se souviendra de cette déambulation comme d’un moment un peu privilégié”, confie l’étudiant à Aleteia.

“Il arrive !” Une clameur retentit, on se hisse sur la pointe des pieds pour tenter d’apercevoir le souverain pontife depuis son véhicule blindé. “C’est notre Pape !” s’écrie une femme hissée sur la barrière. “Vive Léon”, clame-t-on de part et d’autre. Une armée de téléphones portables se lève, chacun cherchant à conserver une image de ce moment historique. Cela ne semble pas perturber Léon XIV, dont le sourire humble ne disparaît pas une seconde. La papamobile arrive, trop vite sûrement, mais l’enthousiasme lui ne retombe pas. La jeunesse s’élance derrière le long des barrières, espérant encore apercevoir un peu le véhicule papal déjà trop loin.

Aleteia