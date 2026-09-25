Samedi à Paris et dimanche à Lourdes, cette famille suit le Pape à la trace

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La famille Luscan est plus que motivée pour voir le Pape ! Parents, enfants et petits-enfants seront à Paris le samedi 26 septembre pour assister à la messe du Pape, et certains d’entre eux s’envoleront pour Lourdes dès le lendemain pour suivre Léon XIV jusqu’à la cité mariale.

"Il nous fait l’honneur et la politesse de venir nous voir, c’est une évidence d’aller le voir et de le suivre", explique à Aleteia Philippe, 64 ans. Son épouse, ses trois enfants trentenaires et leur conjoint, ainsi que ses petits-enfants s’apprêtent à accueillir le Pape avec enthousiasme. "Cet été, alors que nous recevions notre tribu, mon gendre m’a demandé ce qui me rendait le plus heureux pendant les vacances. Je lui ai répondu que c’était le dimanche, quand nous étions tous ensemble à la messe", confie Philippe. Pour lui, la visite du Pape est très importante car "il a toujours une parole juste, profonde et une grande finesse d’analyse".

Paris samedi, Lourdes dimanche

"C’est l'événement mondial de la rentrée", assure Philippe qui n’est pas du tout étonné du succès de la mobilisation. "Il y a une telle attente, un tel besoin de profondeur", selon lui. Une attente telle que Philippe, son épouse Pascale et leur fils célibataire Benoit ont décidé qu’après la messe en famille Place de la Concorde, ils partiront en avion directement à Pau, dès le samedi soir, pour attraper un train le lendemain direction Lourdes et assister de nouveau à la messe avec le Pape.

Là-bas, la famille retrouvera des sœurs de Philippe, venues de Toulouse, et tous en profiteront pour se rendre aussi sur la tombe de leurs parents, à Pau, et prier en famille dans leur ville d’origine. Un événement mondial, mais aussi familial à leurs yeux.

Avec l'autorisation de Benoit L.

Son fils, Benoît, 37 ans, est aussi impatient que ses parents. "J'ai moins de contraintes que mon frère et ma sœur car je n’ai pas d’enfant, donc c’est plus simple pour moi d’aller à Lourdes, après la messe à Paris". Et côté organisation matérielle ? "Travaillant beaucoup la semaine à Paris, j’organise souvent des week-ends de copains un peu partout en France. Organiser ce week-end spi avec le Pape n’était donc pas plus compliqué et cela m’a même semblé une évidence", explique ce banquier d'affaires qui est heureux de voir un pape pour la première fois.

Se nourrir du message du Pape

"Le climat actuel est assez morose, voire déprimant, et voilà qu’un Pape vient nous voir dans notre pays, avec un message plein de joie et d’espérance, je pense qu’on est nombreux à vouloir se raccrocher à cette énergie bonne et positive", analyse encore Benoît qui voit aussi dans sa démarche l’envie de suivre un chemin avec ce Pape qu’il trouve "courageux, intelligent et doux".