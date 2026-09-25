Plus recherchées que les places de Céline Dion, les places pour la messe du Pape !

Depuis que les 600.000 personnes ont reçu leur billet avec leur emplacement précis pour assister à la messe du Pape ce samedi 26 septembre, on assiste à de curieuses discussions sur les réseaux sociaux : “échange Nord F contre Sud B”

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Partager sur :

"Je suis intéressée par votre zone nord C. J’ai 4 places en sud E". Quel est cet étrange échange codé qui pullule sur les réseaux sociaux ces dernières 48h ? Tout simplement des pèlerins, impatients de participer à la messe du Pape ce samedi 26 septembre sur la place de la Concorde, mais qui après avoir reçu leur QRCode le 23 septembre dernier avec leur secteur attribué, aimeraient être plus près de l’autel, ou se retrouver dans la même zone que leurs familles ou leurs amis. Car ils sont nombreux les Français à venir de toutes les régions pour assister à cette messe événement, et savent d’avance que cela fera partie des souvenirs à garder toute une vie. "Tu te souviens, quand on s’était retrouvé à la messe du Pape…?"

En attendant, hasard des logiciels, des inscriptions et des algorithmes, certaines familles sont séparées, des amis voudraient profiter de l’occasion pour se retrouver, bref, chacun cherche à vivre cette messe avec ses proches pour un moment de communion spirituelle. "Si quelqu'un a une place en zone Nord E pour que ma fille de 7 ans ne soit pas toute seule en zone Étoile sud..", font partie des messages qui circulent, et qui rapidement sont suivis d’un “Trouvé”? Car en plus d’être motivés, les participants ont bon cœur et n’hésitent pas à proposer spontanément des places en plus (“suite à un empêchement”) pour permettre au plus grand nombre de venir.

QR code et pièce d'identité

Pour rappel toutefois, la préfecture de police indique que pour accéder à la messe en plein air, un QR code valide fourni par l'organisateur et une pièce d'identité sont obligatoires. Il est important de noter également qu’il ne sera plus possible d’accéder au site après 13 heures, il est donc conseillé de venir dans la matinée, avant 11 heures pour permettre plus de fluidité devant la foule attendue. Enfin dernier rappel utile, les accès officiels et inscriptions sont tous strictement gratuits, attention donc aux propositions payantes dans la rue.