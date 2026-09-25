Messe du Pape à la Concorde : 10 secondes pour préparer son âme

L’Évangile qui sera lue lors de la messe présidée par le pape Léon XIV Place de la Concorde samedi 26 septembre ne compte que deux phrases. Dix secondes suffisent pour les lire en amont de la célébration.

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Dix secondes. C’est le peu de temps nécessaire pour se préparer spirituellement à la messe du Pape à Paris. Lire, en amont d’une célébration, l’Évangile qui sera proclamée au moment de la liturgie de la Parole, permet de disposer son cœur et son âme à recevoir la Parole de Dieu. Pour la messe qu’il s'apprête à présider Place de la Concorde à Paris ce samedi 26 septembre à l’occasion de son voyage apostolique en France, le Pape a choisi comme Évangile deux versets de l’Évangile de Jean (Jn 7, 37-39a), qui rapportent notamment les paroles de Jésus lors de la grande fête juive des Tentes (Soukkot).

"Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes, Jésus, debout, s’écria : "Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi ! Comme dit l’Écriture : De son cœur couleront des fleuves d’eau vive." En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui."

Jésus est à Jérusalem, dans le Temple, et enseigne la foule. Il prononce cette parole le dernier jour de la fête des Tentes qui commémorait le temps où les Hébreux avaient vécu dans le désert après la sortie d’Égypte. Une fête liée à l’eau et à l’attente des bénédictions de Dieu. Le dernier jour revêtait une solennité particulière, et c’est précisément à ce moment-là que Jésus se lève et lance à la foule : "Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive." Au cœur d'une célébration où l’eau occupe une place symbolique majeure, Jésus se présente lui-même comme la source d'eau vive, promesse de vie éternelle.