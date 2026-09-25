Trois papes se sont rendus à Lourdes, où chacun a laissé le miroir de son pontificat. Jean Paul II y a parlé de la liberté et de la conscience, Benoît XVI de l’amour de la croix et de Marie. Le géopolitologue Jean-Baptiste Noé attend de Léon XIV qu’il évoque le thème de la vie et de la paix.

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Le 26 septembre prochain, Léon XIV sera le troisième pape à se rendre à Lourdes pour se recueillir devant la grotte de Massabielle. En se faisant pèlerin parmi les pèlerins, le premier pape américain de l'histoire renouera avec une tradition récente : Lourdes, pourtant l'un des tout premiers sanctuaires mariaux du monde depuis les apparitions de 1858, n'a jamais reçu de pape avant Jean Paul II. Trois souverains pontifes seulement s'y seront rendus, et chacun y a laissé, en creux, le portrait de son pontificat. Le sanctuaire agit comme un miroir de la dévotion mariale des papes et des grandes questions du moment.

Jean Paul II, le premier des papes

Pourtant très francophile et très marial, Paul VI n’a pas effectué de voyage en France. C’est Jean Paul II qui initie cette tradition, en se rendant à Lourdes le 15 août 1983, pour la fête de l’Assomption. Il reste une grosse journée sur place, s’adressant tour à tour aux autorités politiques, aux religieuses, aux malades et aux pèlerins. Depuis le parvis dominant l'esplanade du Rosaire, il prononça ce qui fut considéré comme l’un des réquisitoires les plus directs de son pontificat contre les systèmes totalitaires, sans en nommer aucun, mais de façon suffisamment visible pour que chacun le reconnaisse, avec cette formule fameuse : "L’Église est convaincue que l’étincelle de la foi et de la sainteté ne peut jaillir que d’un cœur libre." À travers trois discours et homélies, il tissa le fil conducteur de la liberté de cœur, de la force de la conscience et de la liberté de trouver Dieu. En 1983, Jean Paul II fut le pape combattant, qui allait contribuer à mettre à bas le communisme.

Le Pape Jean-Paul II prie devant la Grotte de Lourdes le 14 août 2004. ALESSANDRO BIANCHI / POOL / AFP

Tout autre fut le Jean Paul II de 2004, souffrant et malade, dans ce qui fut son dernier voyage hors d’Italie. Il revenait pour le 150e anniversaire de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Le contraste bouleversa les pèlerins et les observateurs : celui qui avait été surnommé "l'athlète de Dieu" était devenu un vieil homme malade, faible, à la voix presque éteinte. C’est cette faiblesse et cette maladie qu’il offrit dans ce pèlerinage, pour l’ensemble des pèlerins et des malades du monde. Cette fois-ci, le moment le plus intense de sa visite ne fut pas un discours, mais un silence, et une image : celle du pape malade et priant devant la grotte. Pour son dernier voyage, le témoignage de Jean Paul II fut celui d’une souffrance offerte.

Benoît XVI : l’amour et la foi

Benoît XVI se rendit à Lourdes en septembre 2008, pour le 150e anniversaire des apparitions. Le théologien se fit simple pèlerin, parcourant le chemin jubilaire organisé : l'église paroissiale, le cachot, la Grotte, la chapelle de l'hôpital. Il célébra une messe pour les malades et insista sur l’union entre l’amour simple de la dévotion mariale et la connaissance théologique de Marie. "Je me suis mis à son école durant ces trois jours", confia-t-il en repartant de l’aéroport de Tarbes. Le pape théologien montra sa proximité avec le peuple de Dieu souffrant, dans une visite simple et émouvante ponctuée de rencontres avec les plus faibles.

Léon XIV : pour que le monde ait la vie

La visite de Léon XIV, ses gestes et ses discours, témoignera aussi de la tonalité que le pape souhaite donner à son pontificat. Jean Paul II parla à Lourdes de la liberté et de la conscience, Benoît XVI de l’amour de la croix et de Marie, Léon XIV évoquera probablement la vie, thème de ce voyage, d’une vie vécue de la conception à la mort naturelle, dans ses grandeurs et ses faiblesses. Le thème de la paix sera lui aussi omniprésent, allant de pair avec le respect de la vie.