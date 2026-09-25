Léon XIV aux jeunes : “Vous êtes les saints de France”

"Vous êtes les saints de France", a lancé avec ferveur le pape Léon XIV lors de la veillée de prière au Stade de France ce 25 septembre. "Merci à Dieu, merci à vous. Merci pour votre courage, merci pour votre présence, merci pour votre foi", a-t-il lancé au quelque 80.000 jeunes présents.

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Il est des moments qui peuvent marquer une vie. Celui-ci en fait partie. Après un spectacle d'une vingtaine de minutes mettant en scène les saints français, chacun associé à une vertu, le pape Léon XIV a pris la parole devant quelque 80.000 jeunes réunis au Stade de France pour une veillée de prière inoubliable. Emu, le pape Léon XIV leur a assuré : "Vous êtes les saints de France.". "Merci à Dieu, merci à vous. Merci pour votre courage, merci pour votre présence, merci pour votre foi", a-t-il poursuivi. "En Jésus, le Rédempteur du monde, Dieu se laisse trouver en s’adressant aux hommes comme à des amis", a-t-il poursuivi. "Grâce à Lui, il est possible d’allier l’élan missionnaire à l’expérience de la fraternité à l’égard de ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui appartiennent à d’autres traditions religieuses."