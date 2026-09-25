Léon XIV aux jeunes : “Vous êtes les saints de France”

"Vous êtes les saints de France", a lancé avec ferveur le pape Léon XIV lors de la veillée de prière au Stade de France ce 25 septembre. "Merci à Dieu, merci à vous. Merci pour votre courage, merci pour votre présence, merci pour votre foi", a-t-il lancé au quelque 80.000 jeunes présents.
Il est des moments qui peuvent marquer une vie. Celui-ci en fait partie. Après un spectacle d'une vingtaine de minutes mettant en scène les saints français, chacun associé à une vertu, le pape Léon XIV a pris la parole devant quelque 80.000 jeunes réunis au Stade de France pour une veillée de prière inoubliable. Emu, le pape Léon XIV leur a assuré : "Vous êtes les saints de France.". "Merci à Dieu, merci à vous. Merci pour votre courage, merci pour votre présence, merci pour votre foi", a-t-il poursuivi. "En Jésus, le Rédempteur du monde, Dieu se laisse trouver en s’adressant aux hommes comme à des amis", a-t-il poursuivi. "Grâce à Lui, il est possible d’allier l’élan missionnaire à l’expérience de la fraternité à l’égard de ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui appartiennent à d’autres traditions religieuses."
Une invitation qui résonne comme un appel à la sainteté pour toute une génération. Dans les gradins du Stade de France, les visages illuminés et les regards tournés vers le successeur de Pierre témoignent de l’intensité de cet instant. Car derrière ces mots, "Vous êtes les saints de France", se dessine une conviction profonde : la sainteté n’est pas réservée à quelques figures exceptionnelles du passé, mais constitue un chemin ouvert à chacun, aujourd’hui. En appelant les jeunes à conjuguer l’audace missionnaire et la fraternité, Léon XIV leur rappelle que la foi ne se vit pas à l’écart du monde, mais au cœur de celui-ci, dans la rencontre, le dialogue et le témoignage. Une manière de leur confier, en cette soirée historique, une mission aussi exigeante que lumineuse : devenir, à leur tour, les saints dont la France a besoin.