Le pape Léon XIV s'est envolé vendredi pour Paris, première étape d'une visite de quatre jours en France. Aleteia vous propose de suivre en direct ces quatre jours qui s'annoncent historiques. Déambulation dans Paris, Veillée au Stade de France, Messe à la Concorde, Pèlerinage à Lourdes, c'est ici que vous retrouverez toutes les informations pour vivre pleinement ce voyage apostolique.
Plus recherchées que les places de Céline Dion, les places pour la messe du Pape !
On se croirait presque à la billetterie d’un concert de Céline Dion ! À la veille de la grande messe de Léon XIV à Paris, les 600.000 participants ont reçu leur précieux sésame… et les réseaux sociaux se transforment en véritable bourse aux places. « Échange Nord F contre Sud B », « J’ai 4 places en sud E » : chacun tente de se rapprocher de l’autel ou, surtout, de retrouver famille et amis. Certains cherchent même une place pour qu’un enfant ne reste pas seul dans sa zone. Une joyeuse chasse au QR code qui dit surtout l’impatience de vivre un grand moment de communion.
La "Pax Vaticana" à l’épreuve de la présidentielle
À peine arrivé à Paris, le Pape doit être reçu par Emmanuel Macron pour une rencontre particulièrement scrutée. Car à quelques mois de l’élection présidentielle, chaque parole du pontife risque d’être interprétée à l’aune du débat politique français. Pourtant, Léon XIV entend se placer sur un autre terrain : celui du temps long, du dialogue et de la paix. Face à une France traversée par les fractures et la polarisation, le Vatican veut faire entendre une voix qui refuse la logique des camps et cherche à maintenir le dialogue entre adversaires. Cette « Pax Vaticana » peut-elle trouver un écho en pleine campagne présidentielle ? Décryptage des enjeux diplomatiques et politiques de cette première rencontre.
"J'ai hâte" confie Mayalen devant le Stade de France
« C’est assez incroyable ! Déjà les répétitions étaient géniales. Je pense que ça va être grandiose. Avec autant de monde ce sera très beau, j’ai hâte ! » confie Mayalen devant le Stade de France, à quelques heures de chanter devant le Pape au milieu de 2.500 choristes.
“Nous n’allions pas les laisser dormir dehors !” : ils hébergent 300 jeunes pour la venue du Pape
Pour la venue de Léon XIV, la solidarité s’organise aussi loin des projecteurs. Dans le XXe arrondissement de Paris, la paroisse Notre-Dame de Lourdes s’apprête à transformer ses locaux en immense dortoir pour accueillir près de 300 jeunes venus du diocèse de Tours. Pas de lits ni de grand confort : les pèlerins dormiront à même le sol, avant de rejoindre la veillée au Stade de France. « Nous n’allions pas les laisser dormir dehors ! », résume simplement le père Xavier Snoëk, curé de la paroisse. Une hospitalité spontanée qui permettra à ces jeunes de vivre pleinement cet événement exceptionnel, tout en limitant le coût de leur voyage. Et dans leurs bagages, ils apporteront un hôte bien particulier : les reliques de saint Martin. Une belle histoire d’accueil et de foi.
Léon XIV s'est envolé pour Paris
L'avion du pape Léon XIVV a décollé de Rome. Il doit atterrir à 10h à Paris. Au même moment, les cloches de toutes les églises du pays sonneront à la volée pendant sept minutes.
Aleteia est dans l'avion de Léon XIV
Bienvenue en France Léon XIV !
Léon XIV effectue son premier voyage apostolique en France du 25 au 28 septembre. Entre Paris, Lourdes et Metz, le Pape vient rencontrer une Église étonnamment vivante. Jeunes, catéchumènes, malades, personnes fragiles, évêques mais aussi responsables politiques et religieux : derrière un programme particulièrement dense se dessine un voyage placé sous le signe de l’unité, la jeunesse, la paix, le souffle missionnaire et la foi.
La veillée des influenceurs s’achève par un temps d’adoration
Louange, témoignages, prières, adoration… Plus de 2.000 personnes se sont réunies jeudi soir à Paris en l’église Saint-Sulpice pour une veillée en présence d'une dizaine de créateurs de contenus. Parmi eux, frère Paul-Hadrien, Albertine, Paul Delafosse, le père Pascal Raffray et la présidente d’Annuncio. L’évènement, retransmis sur Internet, témoigne de cette génération qui a fait de TikTok, Instagram et YouTube de nouveaux terrains d'évangélisation. Elle s'est achevé par un temps d'adoration.
Bienvenue dans ce direct
Léon XIV effectue son premier voyage apostolique en France du 25 au 28 septembre. Entre Paris, Lourdes et Metz, le Pape vient rencontrer une Église étonnamment vivante. Jeunes, catéchumènes, malades, personnes fragiles, évêques mais aussi responsables politiques et religieux : derrière un programme particulièrement dense se dessine un voyage placé sous le signe de l’unité, la jeunesse, la paix, le souffle missionnaire et la foi. Une visite à suivre en direct sur Aleteia.