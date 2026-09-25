Aleteia

Lancé en 2013, Aleteia est un quotidien d'information gratuit sur internet. Le site est publié en six langues (français, anglais, portugais, espagnol, polonais et slovène). Chaque mois, plus de 10 millions de lecteurs consultent Aleteia à travers son site web, son application et les réseaux sociaux. Aleteia touche près de 50 millions de personnes dans le monde, ce qui en fait un des leaders des médias catholiques en ligne.