Ils entonnent un “Je vous salue Marie” en présence d’Emmanuel Macron en attendant le Pape

Un émouvant "Je vous salue Marie" a retenti sur le tarmac de l'aéroport d'Orly ce 25 septembre matin quelques instant avant l'arrivée de Léon XIV. Des jeunes de différents diocèses ont chanté, invitant Emmanuel Macron à les accompagner.
Qui de mieux placer que la Vierge Marie pour accueillir le pape Léon XIV en France. Alors que l'avion du Pape arrivait à Orly ce 25 septembre au matin, des jeunes de différents diocèses ont invité le président de la République, Emmanuel Macron, a entonner avec eux un "Je vous salue Marie". Un moment suspendu sur le tarmac.