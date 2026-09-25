[EN IMAGES] Les premiers pas de Léon XIV en France

Le pape Léon XIV arrive en France ce vendredi 25 septembre, pour une visite très attendue de quatre jours. De Paris à Lourdes, en passant par Metz, les fidèles se préparent à vivre plusieurs temps forts aux côtés du nouveau souverain pontife.

C’est un jour particulier pour les catholiques de France. Ce vendredi 25 septembre, le pape Léon XIV foule pour la première fois le sol français depuis son élection. Accueilli en fanfare à Paris avant de poursuivre son déplacement à Lourdes et à Metz, le souverain pontife va multiplier les rencontres et les célébrations au fil de ces quatre journées. Une arrivée placée sous le signe de la ferveur et de la joie pour les fidèles, dont voici les premières images.