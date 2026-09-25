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[EN IMAGES] Léon XIV est arrivé, Paris en effervescence

1 min de lecture
Young volunteers are decorating the Pope s route in the capital in Paris in France on September 25, 2026.

Crédit : Daniel Perron / Hans Lucas

Alors que le pape Léon XIV a atterri à Orly un peu avant 10 heures, Paris est en effervescence. Banderoles, sourires, chants... Chacun y met du sien pour offrir au Pape une déambulation incroyable dans les rues de la capitale.

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Léon XIV a atterri à Orly un peu avant 10 heures ce 25 septembre, mettant tout Paris en effervescence. Banderoles aux fenêtres, drapeaux du Vatican, chants et sourires : sur le parcours du Pape, chacun y met du sien pour lui réserver un accueil mémorable. Familles, jeunes, religieux et curieux se pressent derrière les barrières, dans l’espoir d’apercevoir Léon XIV quelques secondes. La capitale est prête pour une déambulation qui s’annonce aussi populaire que fervente.