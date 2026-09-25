[EN IMAGES] Dans les rues de Paris, une déambulation historique

Ils étaient des milliers ce 25 septembre dans les rues de Paris à guetter l'arrivée de Léon XIV. Une attente à la mesure de la joie débordante au passage de sa papamobile peu après 16h. Chants, cris, liesse... L'effet Léon XIV a envahi Paris.
Paris avait des airs de fête, ce vendredi 25 septembre. Tout au long du parcours de Léon XIV en papamobile, des milliers de personnes se sont massées derrière les barrières, parfois plusieurs heures avant son passage, dans l’espoir d’apercevoir le Pape. Puis, peu après 16 heures, la papamobile est apparue : sourires, téléphones levés, drapeaux, chants et cris de joie ont accompagné Léon XIV jusqu'à Notre-Dame pour les vêpres. Retour en images sur un moment de ferveur dans les rues de la capitale.