[EN IMAGES] Au Stade de France, une veillée inoubliable

80.000 jeunes, un stade plongé dans la nuit, des milliers de lumières et, soudain, le silence. Ce 25 septembre au soir, le Stade de France n’était plus une arène sportive mais une immense cathédrale à ciel ouvert. Autour du Pape, toute une génération s’est rassemblée pour prier, chanter et dire sa soif d’espérance. Une veillée hors norme, où la ferveur de la foule se mêle à l’intimité de la foi.
Dans les tribunes, les visages sont jeunes, les regards attentifs, parfois bouleversés. Certains ferment les yeux, d’autres joignent les mains ou lèvent vers la nuit la lumière de leur téléphone. Après les chants et les acclamations, un silence saisissant enveloppe peu à peu les 80 000 participants. Face à eux, le Pape invite à la prière. Dans ce lieu habitué aux rugissements des supporters et aux soirs de fête, la ferveur change soudain de visage : elle devient intérieure, presque intime. Comme si, l’espace d’une soirée, l’immensité du Stade de France pouvait tenir dans un même recueillement. Un moment inoubliable à revivre ici en images :