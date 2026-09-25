[EN IMAGES] Au Stade de France, une veillée inoubliable

80.000 jeunes, un stade plongé dans la nuit, des milliers de lumières et, soudain, le silence. Ce 25 septembre au soir, le Stade de France n’était plus une arène sportive mais une immense cathédrale à ciel ouvert. Autour du Pape, toute une génération s’est rassemblée pour prier, chanter et dire sa soif d’espérance. Une veillée hors norme, où la ferveur de la foule se mêle à l’intimité de la foi.

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