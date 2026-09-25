“C’est la ferveur d’un peuple en marche” : à l’Unesco, la foule acclame Léon XIV 

Première étape de son voyage en France du 25 au 28 septembre, Léon XIV s’est rendu ce 25 septembre à l’Unesco, à Paris, où il a donné un discours poignant sur la dignité humaine. Il a été reçu par la foule avec une joie expansive et un réel enthousiasme.

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L’impatience était palpable à l’intérieur des murs de l’Unesco, l’organe des Nations unies pour la culture et l’éducation. L’assemblée, qui attend Léon XIV de pied ferme dans la grande salle où il doit donner son discours, scrute le grand écran, où la voiture du Pape doit surgir d’un instant à l’autre. En voyant débouler le véhicule noir, la foule laisse exprimer sa joie et applaudit avec vigueur.

Un enthousiasme énorme qui a accompagné le Pape à chaque étape de sa visite dans l’institution internationale. D’abord dans la bibliothèque, où il a été chaleureusement accueilli par les responsables de l’organisation, dont son directeur, Khaled Khaled El-Enany. "Ceci est pour vous dire que nous avons besoin du Saint Siège pour défendre les valeurs du multilatéralisme", lui a-t-il adressé, en présentant le cadeau de l’Unesco, des images du Vatican. "Les représentants des États membres attendent depuis longtemps cette occasion, nous sommes reconnaissants de votre présence, votre mission et celle de l’Unesco sont pratiquement les mêmes, votre présence nous donne un nouvel élan."

Un discours ovationné

De même dans les couloirs et les allées du jardin, une foule enthousiaste, composée de délégations des Etats membres de l’Unesco, a acclamé le Pape. Aux cris de "Bienvenue", "Pape Léon !", le Pape s’est ensuite dirigé vers la grande salle, où l’excitation était à son comble. Puis c’est de nouveau une vague de ferveur et d’applaudissements qui accompagnent l’entrée de Léon XIV sur la scène. Pendant deux minutes, le Pape reçoit une véritable standing ovation. "Cette ferveur, ce n’est pas simplement les applaudissements aux concerts de Céline Dion !", sourit Augustin Mutuale, doyen de la faculté d’éducation à l’Institut catholique de Paris, présent dans l’assemblée. "C’est vraiment la ferveur d’un peuple en marche, qui croit qu’il y a encore des autorités capables de nous emmener vers la lumière."