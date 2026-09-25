Ils ont fait chanter Paris sur le chemin de Léon XIV

Dans les rues de Paris, des milliers de fidèles se sont rassemblés ce vendredi 25 septembre pour accueillir Léon XIV. Au fil de son parcours, chants, musiques et drapeaux ont accompagné la déambulation, transformant la capitale en véritable fête populaire.

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

Il suffit de tendre l’oreille pour comprendre que quelque chose se prépare. Dans les rues de Paris, les voix s’élèvent, les guitares résonnent et les chants de louange se répondent d’un groupe à l’autre. “Ressuscito”, “Que ma bouche chante ta louange” ou encore “Il est vivant” accompagnent l’attente. Les drapeaux s’agitent dans tous les sens, aux fenêtres les habitants se penchent pour regarder et, sur les façades, les banderoles se succèdent. Partout, des groupes de chant ont pris place pour accueillir le Pape.

Parmi eux, Altiora, un groupe de jeunes de l’aumônerie des étudiants de Vendée, créé il y a tout juste un an. Julia, 19 ans, Baudouin, 20 ans, et leurs amis sont venus de La Roche-sur-Yon avec leurs instruments. Leur mission du jour est simple, mais essentielle. “Pouvoir donner de la joie, de l’allégresse et unir tout le monde autour de notre voix, notre chant et notre musique”, expliquent-ils. Avant l’arrivée de Léon XIV, ils échauffent leurs voix et font monter les chœurs.

LM I Aleteia

À quelques mètres de là, Philippe, paroissien de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, participe lui aussi à cet accueil en musique avec d’autres membres de sa communauté. L’idée est née d’une envie simple, celle de ne pas rester spectateurs mais de faire entendre la joie d’une paroisse réunie. “Plutôt que de se disperser le long du boulevard, on s’est dit que c’était bien que les paroissiens de Saint-Jacques soient là”, raconte-t-il. Une manière, pour lui, de rappeler qu’une paroisse est aussi “un lieu de rencontre”, capable de sortir de ses murs pour vivre ce moment ensemble.

Émilie, 21 ans, étudiante en médecine, et Aurélien, 31 ans, au piano, ont eux aussi répondu à l’appel avec leurs amis. Ils ne viennent ni de la même paroisse ni de la même ville. Certains sont Niçois, d’autres Parisiens ou Lyonnais. “On est juste des amis qui font de la musique et qui aiment la louange”, raconte Émilie. Pour Aurélien, cette initiative a surtout pour vocation de “préparer les cœurs” à la venue de Léon XIV. Après plusieurs heures d’attente, la fatigue pourrait prendre le dessus. Alors les chants maintiennent les fidèles dans “un esprit de prière”, avec le désir de rester disponibles à ce qui va se vivre. “On est là pour Jésus”, résume-t-il.

LM I Aleteia