“Bénissez-nous, on se fiance demain !” : le rêve d’Alix et Côme venus à Paris pour Léon XIV

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Ils étaient accroupis sur le trottoir en traçant de grandes lettres à l’aide d’un feutre sur un drap-housse sacrifié pour l’occasion : "On se fiance demain !! Bénissez-nous !".

Alix et Côme n’avaient qu’un espoir : voir le Pape s’arrêter spécialement pour leur donner une bénédiction à l’occasion de sa déambulation au cœur de Paris, ce 25 septembre. Les jeunes gens se sont rencontrés il y a cinq ans dans un groupe de prière de l’Emmanuel. Côme a demandé la main d’Alix en mai, et le couple fera bénir ses fiançailles dimanche 27 septembre.

On veut montrer au Pape qu’il y a encore des jeunes qui s’engagent pour le Christ et l’Église.

Marseillais depuis deux ans, ils sont montés spécialement à Paris pour voir Léon XIV. Tous deux auront la chance d’être au Stade de France pour la veillée du Pape avec les jeunes, un moment qui s’annonce particulièrement intense et que le couple attend avec hâte. "C’est une grande joie de partager ce temps de prière avec notre Pape et tous ces jeunes. On se rend compte que l’on n’est pas seuls dans la foi et c’est une source de réconfort", confie Côme à Aleteia.