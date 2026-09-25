Les enfants au rendez-vous du passage de Léon XIV

Parents et enfants se sont rassemblés sur le parcours de la papamobile pour apercevoir Léon XIV. Pour beaucoup, cette rencontre avec le Pape est l’occasion de vivre en famille un moment de ferveur, mais aussi de transmettre aux plus jeunes leur foi et leur attachement à l’Église.

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Assises sagement sur leur petit bout de trottoir, Olivia, Margaux, Eugénie, et May attendent tranquillement que le Pape pointe le bout de son nez à bord de sa papamobile, munies de leurs crayons de couleur et de coloriages de princesses. « Je vais en donner à Léon XIV » s’exclame fièrement Olivia, 7 ans, sous le regard amusé de son père Maxime. « On a envie de le voir et on va secouer nos drapeaux quand il va passer ! » ajoute sa cadette Margaux assise à ses côtés.

Comme beaucoup d’autres, Maxime, 35 ans, papa de Olivia et Margaux, et Victoire, 36 ans, maman de Eugénie et May, n’ont pas craint de venir avec leurs enfants sur le chemin de la déambulation en papamobile. « Demain nous allons à la messe en tant que bénévoles et il aurait été trop compliqué d’emmener les filles. Mais la déambulation était un bon format pour elles », explique Maxime à Aleteia. « Je voulais qu’elles puissent profiter de cette ambiance un peu particulière, pleine de ferveur. Même si elles sont petites je pense que cela peut les marquer durablement », continue Victoire.

Myriam, Louis et leurs enfants. LM I Aleteia

Pour tous, la venue du Pape est un événement qui se vit en famille. « Pour nous, c’est très important de venir en famille. Je me souviens y être allé quand j’avais l’âge de mon fils et je suis heureux qu’il puisse vivre cet événement à son tour », se souvient Louis, français de 38 ans venu avec son épouse et ses enfants de Pologne.

Caroline, 42 ans, est venue avec son mari et ses quatre filles et ses quatre garçons. Pour l’occasion, « nous avons fait rater l’école aux enfants », confie cette mère de famille nombreuse. Pour cette famille, le Pape n’est pas une figure lointaine. « Nous en parlons beaucoup à nos enfants. L’occasion était trop belle de pouvoir le voir « en vrai », alors nous n’avons pas hésité », sourit Caroline. A ses côtés, Sybille, 10 ans, se dit « vachement impressionnée » par la venue du Pape en France. « C’est quand même le Pape ! Et je trouve ça beau de voir tous ces gens qui sont venus de loin pour le voir », ajoute la petite fille.

On veut pouvoir lui raconter qu’il a été béni par le Pape et qu’il a participé, même tout petit, à ce moment de grâce où toute l’Eglise universelle est rassemblée.

Et si plusieurs ont décidé de laisser les plus jeunes à la maison, d’autres comme Cécile, 22 ans, attendent impatiemment la papamobile pour tendre leur nouveau-né au Pape, dans l’espoir d’une bénédiction. Son petit Jean est né il y a trois semaines. « On a la chance qu’il soit né un peu en avance, sinon ça n’aurait pas été faisable ! », sourit cette jeune maman. « On veut pouvoir lui raconter qu’il a été béni par le Pape et qu’il a participé, même tout petit, à ce moment de grâce où toute l’Eglise universelle est rassemblée. »