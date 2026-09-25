À Notre-Dame, Léon XIV insuffle un nouvel élan au clergé en France

Au premier jour de son voyage en France, le pape Léon XIV a présidé l’office des vêpres dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, en présence de 8.000 évêques, prêtres, diacres, personnes consacrées et séminaristes venus de toute la France.

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Après l’ambiance festive de la déambulation de la papamobile boulevard du Montparnasse puis boulevard Saint-Michel, place au recueillement. Au premier jour de son voyage apostolique en France, vendredi 25 septembre, Léon XIV s’est rendu en fin d’après-midi à Notre-Dame de Paris pour présider les vêpres en présence de 8.000 évêques, prêtres, diacres, personnes consacrées et séminaristes venus des quatre coins de la France. Il s’agissait de la première visite d'un pape à Notre-Dame depuis le terrible incendie du 15 avril 2019, 18 ans après Benoît XVI.

Dès le début de l’après-midi, sous un soleil presqu’estival, le parvis de Notre-Dame bruissait déjà des robes et des soutanes des prêtres et religieux heureux de se retrouver sous le regard bienveillant de Notre-Dame de Paris, présente, entre deux portes de la cathédrale, sous les traits de la statue de la Vierge en argent offerte par Charles X, trônant sur un piédestal de fleurs.

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Joyeuse et belle image du clergé en France que ces évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses, vierges consacrées, séminaristes et propédeutes réunis dans la cathédrale et sur le parvis pour prier avec le Pape ! Ils représentent les quelque 45.000 personnes en France qui partagent ces différents états de vie.

"Quelque chose du collège apostolique"

Une occasion rare pour certaines communautés de se retrouver en dehors des murs du couvent. « Nous nous réjouissons de ces retrouvailles intercommunautaires, en union avec toutes les autres personnes consacrées », confient Sœur Marie-Charles de Jésus, de Nantes, Soeur Marie-Stella, de Pontcallec, toutes deux dominicaines du Saint-Esprit. « C’est un privilège de voir le Pape en vrai, qu’il vienne nous rencontrer. J’ai hâte d’entendre ce qu’il va nous dire ! "Le successeur de Pierre vient à nous, il y a quelque chose du collège apostolique que nous sommes appelés à vivre pendant ces vêpres", confie Mgr Matthieu Dupont, évêque de Laval. "Je m'apprête à goûter ce temps de prière avec le successeur de Pierre, coupé des soucis du quotidien." Pour le père Louis-Virsna Lip, jeune prêtre du diocèse de Meaux ordonné juin dernier, vicaire à la paroisse St Colomban Val d’Europe, "l’engouement suscité par la venue du Pape montre bien le désir de spiritualité et donc de vie en France ». "Je suis très content d’être là, c’est un événement à la fois d’Église et diocésain."

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Un fervent enthousiasme

Après une fébrilité palpable, l’entrée de Léon XIV dans la cathédrale est particulièrement recueillie. Le Pape adore le Saint-Sacrement puis embrasse la Sainte Couronne d’épines. Accompagné par le chant « Joyeuse lumière », un diacre allume les cierges d’autel. Durant la célébration, la Vierge Marie est particulièrement mise à l’honneur dans la liturgie à travers les hymnes et les cantiques.

Pere Pierre Machenaud et père Jean Marc Pimpaneau. MR I Aleteia

Au cours de l’homélie, prononcée en français, Léon XIV a exhorté les personnes consacrées à porter un soin tout particulier à la liturgie, à se laisser inspirer par le renouveau de la cathédrale Notre-Dame afin de « renaître avec elle dans un élan de sainteté et de mission quotidienne » et à cultiver une vie de prière personnelle, « fondement essentiel de toute vocation ». Une homélie qui a profondément marqué les personnes présentes. Le père Pierre Machenaud, curé d’Eaubonne, dans le Val d’Oise, retient que la cathédrale les rend « héritiers », et les aide à "être entre ciel et terre pour être missionnaires", tel un pont entre « ce que nos pères dans la foi nous ont apporté et ce qu’on doit transmettre dans le monde d’aujourd’hui ». Quant au père Jean-Marc Pimpaneau, curé d’Antin à Paris, il confie être touché par la posture de Léon XIV. "J’aime son côté réconcilié, il est pacifiant parce qu’il est pacifié, on sent un homme très pacifié intérieurement."

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