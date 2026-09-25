À l’Élysée, la charge de Léon XIV contre l’”offre de mort programmée”

À peine arrivé à Paris, le pape Léon XIV a réaffirmé ce 25 septembre à l’Élysée la ferme opposition de l'Église à l'aide médicale à mourir et l' "offre de mort programmée".

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Une prise de parole attendue. C’est un discours vigoureux que le pape Léon XIV a adressé à l’Élysée ce 25 septembre, quelques heures à peine après son arrivée, devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique. Rappelant les « racines chrétiennes » de la France, il a mis en garde contre les « dérives actuelles des sociétés » contre la protection de la vie.

"Je réaffirme avec force que la ⁠protection du droit à la vie constitue le fondement indispensable de tous les autres droits humains", a ainsi déclaré le pape. "Je constate parfois avec préoccupation les dérives actuelles des sociétés qui risquent de détourner la science et la technologie en entreprises lucratives favorisant les manipulations génétiques, la gestation pour autrui, l’achat d’organes ou l’offre d’une mort programmée. N’oublions pas que le respect mutuel et la protection de la vie de toute personne humaine est une responsabilité de chacun et de tous, qui commence par une conversion de l’intelligence et du cœur, et qui nécessite un engagement réel et désintéressé envers nos frères et sœurs.", a-t-il ajouté.

Défendre avec courage et compassion ceux qui n’ont pas de voix ou qui ne se sentent pas suffisamment soutenus.

"Pensons aux œuvres de saint Vincent de Paul, au renouveau caritatif du XVIIe siècle, et aujourd’hui encore aux nombreuses institutions catholiques où des soignants accompagnent nos frères et sœurs fragilisés par la souffrance », poursuit-il. « Leurs témoignages d’attention et de service constituent une véritable école d’humanité sur la grandeur du soin et un rappel vibrant de la valeur unique et irremplaçable de chaque être humain. Ils sont aussi une invitation à la fraternité renouvelée qui nécessite d’apprendre à accueillir la vie sans condition, à soutenir la fragilité avec tendresse, à accompagner avec respect et dans la confiance réciproque chaque étape de l’existence, et à défendre avec courage et compassion ceux qui n’ont pas de voix ou qui ne se sentent pas suffisamment soutenus. »

La devise choisie par Léon XIV pour son voyage en France, « Pour que le monde ait la vie », donnait déjà le ton. Elle est certes inspirée de l’Évangile selon saint Jean, au chapitre 6. Un passage de la Bible qui raconte le miracle de la multiplication des pains et des poissons, évoquant par là le pain comme moyen de subsistance, mais dans lequel Jésus dit aussi : "Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif." Jésus se donne lui-même comme le Pain de vie, nourriture qui conduit à la vie éternelle, annonciatrice du mystère de l'Eucharistie. En voici l'interprétation spirituelle.

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