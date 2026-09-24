Sur le parcours en papamobile de Léon XIV, ils vont transformer l’attente en prière

Une trentaine de groupes et musiciens animeront le parcours en papamobile de Léon XIV à Paris, le 25 septembre. Parmi eux, Aurélien, 31 ans, viendra avec quelques amis pour transformer l’attente du Pape sur les avenues parisiennes en un temps de louange et de prière.

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Le 25 septembre, Aurélien ne viendra pas seulement écouter et voir Léon XIV. Ce musicien de 31 ans, pianiste et trompettiste, participera à l’animation musicale de la déambulation du Pape. Habitué aux veillées de prière et à la louange, notamment à travers son groupe de prière à Lille et le réseau artistique chrétien qu’il a découvert à l’école Pierre, il sera accompagné d'un guitariste ainsi que de Tamara, jeune chanteuse baptisée en 2024 dont Aleteia avait reçu le témoignage. Le petit groupe cherche encore quelques musiciens, notamment un percussionniste.

Pour l'occasion, ils se sont même trouvé un nom de groupe, "Holy Worship". Leur formation s’installera le long du parcours pour environ deux heures à deux heures trente d’animation. Le programme reste encore en partie à construire. "L'organisation diocèse de Paris nous a envoyé plein de chants que l'on peut lancer, que nous mélangerons à notre propre répertoire d'inspiration évangélique", explique-t-il. Avec néanmoins une contrainte particulière : pas d’estrade, ni de véritable scène. Les musiciens et chanteurs qui se sont proposés pour animer cette déambulation devront se mêler à la foule.

Aurélien animera le parcours du pape en papamobile, le 25 septembre.

Parmi les chants envisagés, des "classiques" de la louange chrétienne comme Ressuscito, Que ma bouche chante ta louange ou Comment ne pas te louer. Des chants aujourd'hui suffisamment connus pour être repris facilement par les personnes présentes, estime Aurélien. "Ce sont des musiques que beaucoup connaissent et pourront reprendre sans trop de difficulté".

Transformer l'attente en prière