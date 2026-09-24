Samedi, pour la messe à la Concorde, les K-Way pourront rester au placard

Soleil, douceur et pas une goutte de pluie : les 600.000 fidèles attendus samedi à la Concorde pour la messe du pape Léon XIV pourront laisser les K-Way au placard. Mais chapeaux et casquettes seront, eux, de sortie.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Partager sur :

Samedi, la météo devrait être une alliée des 600.000 fidèles attendus autour de la Concorde et des Champs-Élysées pour la messe géante célébrée par le pape Léon XIV. D’après Météo-France, entre 11h, heure à partir de laquelle convergeront des milliers de personnes vers les “zones” qui leur ont été attribuées sur un billet électronique, et 17h, heure à laquelle la foule se dispersera, l’ambiance s’annonce très douce à franchement agréable. Le thermomètre pourra atteindre 24°C dans l’après-midi et un ressenti grimpant jusqu’à 27 °C sous l’effet du soleil devrait être observé. En réalité, selon les prévisions de Météo-France, le ciel jouera à cache-cache, partagé entre nuages et éclaircies. Pendant toute la durée de la messe, le risque de pluie semble totalement exclu. Mieux, un petit vent compris entre 10 et 25km/h pourrait avantageusement rafraîchir la foule qui devra veiller à se protéger du soleil.