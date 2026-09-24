“Nous n’allions pas les laisser dormir dehors !” : cette paroisse héberge 300 jeunes pour la venue du Pape

Pour permettre aux pèlerins venus de tout le pays de participer aux célébrations de Léon XIV en France, certaines paroisses parisiennes ont pris l’initiative de proposer un hébergement dans leurs locaux. La paroisse Notre-Dame de Lourdes, dans le XXe arrondissement, s’apprête à accueillir 300 jeunes du diocèse de Tours, le temps d'une nuit.

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En cette fin d’après-midi, les cris des enfants résonnent dans la grande cour de récréation de l’école Notre-Dame de Lourdes, dans le XXe arrondissement de Paris. Une scène de vie ordinaire, qui devrait laisser place, dans quelques jours, à un événement qui le sera beaucoup moins. "Pour le moment, il n’y a pas grand-chose à voir", indique le père Xavier Snoëk, curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Le prêtre ouvre la porte d’une grande salle attenante à la cour, dépourvue de tout mobilier. C’est ici que près de 300 jeunes venus du diocèse de Tours pour la visite de Léon XIV en France devraient passer la nuit de vendredi à samedi. "Ils arriveront vendredi après-midi et auront juste le temps de déposer leurs sacs, avant de partir pour la veillée au stade de France", déroule le prêtre. S’il n’est pas rare pour la paroisse d’accueillir quelques groupes dans les locaux, y héberger 300 personnes est une situation "exceptionnelle", sourit le père Snoëk. Le confort est sommaire, mais il y a de l’espace. "J’ai fait le calcul, on a à peu près 1.000 m2, sur cinq travées, précise-t-il. L’idée de les héberger est venue naturellement. À Paris, il n’y a pas de grandes chambrées pour accueillir autant de pèlerins, nous n’allions pas les laisser dormir dehors !"

300 jeunes dormiront à même le sol dans cette salle habituellement utilisée pour les activités de la paroisse. Aleteia

"Tout s'est fait simplement"

C’est en mai, lors d’un pèlerinage à Lourdes, que le père Snoëk, qui est aussi chapelain de l’Ordre de Malte, a proposé à un groupe de jeunes du diocèse de Tours de les héberger pour la venue de Léon XIV. L’initiative de la paroisse va permettre aux jeunes de faire le voyage, en limitant les coûts. "C'est une solidarité qui s'est mise en place de manière assez intuitive, confirme Rachel Le Magueresse, responsable de la pastorale des jeunes du diocèse de Tours. Tout s’est fait facilement et simplement. Nous voulions que nos jeunes puissent vivre quelque chose d’exceptionnel dans leur chemin de foi." Côté logistique, tout est assuré par la pastorale. "Nous viendrons avec huit cars, chacun amène emmène ses victuailles, indique-t-elle. Le but n'est pas de chercher un hôtel cinq étoiles, mais de vivre une expérience de foi ensemble en église, de nourrir son coeur et son âme." Parmi les 300 pèlerins, une cinquantaine de jeunes n’ont pas l'âge requis pour accéder au stade de France. Mais là encore, tout a été prévu : ils assisteront en duplex à la veillée de prière, depuis les locaux de Notre-Dame de Lourdes.