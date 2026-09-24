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Il jubile, Mehdi : après avoir déjà témoigné de sa foi en Dieu et en la fraternité humaine au stade Vélodrome à Marseille en septembre 2023 lors de la venue du pape François, il a été sollicité pour prendre la parole quelques minutes au Stade de France entre 19 et 21 heures, avant l’arrivée du nouveau pontife. "Bien sûr, admet-il, j’ai un peu la trouille de m’exprimer devant 80.000 personnes… Mais j’aborde ça avec humilité et simplicité : ces jeunes ne viennent pas pour moi !"

Ce qu’il aimerait leur dire, il leur en réserve la primeur, avec un axe essentiel à ses yeux : "Que chacun se sente accueilli dans sa singularité. Il n’y a pas de portrait-robot du jeune catho aujourd’hui, se félicite-t-il, mais une vraie diversité que je vois comme une aubaine." Aux catholiques de donner une démonstration d’unité dans une société fracturée qui s’apprête à vivre une année électorale houleuse ! "Pour cette venue du pape, la presse a beaucoup parlé de logistique, de finances voire de politique, déplore Mehdi. Ne vient-il pas d’abord en voyage apostolique rendre visite à ses enfants, les chrétiens de France ?"

Une connivence particulière avec François

À ce propos, quel rapport entretient-il, lui le converti, avec l’Église et la chaire de Saint-Pierre en particulier ? Il reconnaît que Jean-Paul II, rappelé à Dieu l’année de ses 18 ans, a peu compté dans son parcours "sinon pour sa précieuse théologie du corps" qu’il a découverte a posteriori, en même temps que son rôle dans la chute du communisme. Puis il a été bluffé par l’envergure intellectuelle de Benoît XVI et par son approfondissement de la convergence entre foi et raison, sans pour autant avoir avec lui un "lien très incarné".

Je ne suis pas papolâtre, mais je m’appuie sur Jean Paul II pour grandir dans la chasteté, ma conversion écologique a commencé avec François et je nourris ma vie intérieure avec le pape Léon.

C’est tout l’inverse avec le pape François qu’il a rencontré plusieurs fois et même serré dans ses bras (une photo prise au Vatican en 2019 en fait foi !). N’a-t-il pas parcouru 600 kilomètres à pied entre Milan et Rome pour assister à sa première messe ? "Je suis un enfant du pape François, reconnaît-il. Mon premier spectacle, Coming Out (2020) était inspiré par l’encyclique Fratelli Tutti, celui-ci l’est par Laudato Si. S’il y a autant de conversions en France aujourd’hui, c’est en partie grâce à l’élan missionnaire qu’il a impulsé dans les périphéries."

À chaque pape sa patte

Cette proximité avec le premier pape jésuite de l’Histoire était telle que Mehdi a eu du mal à se réjouir de l’arrivée de son successeur : il lui a fallu se rendre sur la tombe de François en mai dernier pour tourner la page et entrer dans la spiritualité du pape Léon, qu’il définit comme un "appel très augustinien à l’intériorité". S’il a aimé son encyclique sur l’intelligence artificielle, il a surtout applaudi des deux mains à son voyage en Algérie, pays d’origine de sa famille, en avril dernier. "Le lien spirituel entre les deux rives de la Méditerranée" est essentiel pour cet enfant de Saint-Etienne de culture musulmane ayant embrassé le catholicisme en 2013 sans rien renier de ses racines. La boucle est bouclée : "Je ne suis pas papolâtre, assure le comédien, mais je m’appuie sur Jean Paul II pour grandir dans la chasteté, ma conversion écologique a commencé avec François et je nourris ma vie intérieure avec le pape Léon."

De l’incompréhension à la gratitude

Une vie intérieure que la vie l’a conduit à déployer à vitesse grande V après son mariage en 2019 avec une catholique. Le diable porte pierre ! Dévasté durant cinq longues années par un désir d’enfant inassouvi, le couple a multiplié les actes de dévotion : jeûne, neuvaines à saint Joseph, pèlerinages à sainte Colette et Cotignac, marche de deux mois de Vézelay à Assise : "Sur le moment, confesse-t-il, il nous est arrivé de nous lasser… Mais au final, ça nous a rapprochés de Dieu. Il ne nous a jamais lâchés ! J’ai vraiment mesuré l’importance de la prière. La nôtre, celle des autres -proches et moins proches, inconnus même. C’est un truc de fou !" De cette douloureuse attente, Mehdi a fait un spectacle aussi drôle que décapant, Couleur Framboise (2025) : "L’infertilité masculine en a été le point de départ, mais il questionne plein d’autres sujets de société, précise-t-il : la déconstruction des identités sexuelles, le féminisme, l’écologie et en définitive le sujet central : le rapport à la vie."

Le sien a été chamboulé de fond en comble : "Cette épreuve m’a bonifié, je crois. Elle m’a rapproché de ma femme et des femmes en général. Je ne mesurais pas tout ce que la maternité leur fait porter : fausse couche éventuelle, premier trimestre de grossesse épuisant, douleurs de l’enfantement, tunnel des premiers mois… Je suis hyper admiratif !" Et d’autant plus respectueux : "Je fais désormais attention au respect de la liberté de ma petite fille jusque dans les détails : "Je peux te faire un bisou ? Tu veux bien m’en faire un ?" Ne suis-je pas son premier référent masculin ? Sacrée responsabilité !"

La pièce marche si fort que dix représentations parisiennes ont été ajoutées à partir du 29 octobre en parallèle de la tournée en province qui court jusqu’au mois de mai. Des hommes fondent en larmes dans les bras de Mehdi après le spectacle, de très nombreux autres lui adressent des mels, des femmes se livrent pour la première fois dans leur cercle familial sur leur(s) grossesse(s) non aboutie(s). Le jeune quadragénaire s’en émerveille : "Couleur Framboise libère la parole, c’est beau !"