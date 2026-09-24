Les vêpres, la grande prière du soir de l’Église

Vendredi 25 septembre à 17h15, le pape Léon XIV présidera les vêpres solennelles à Notre-Dame de Paris, entouré d’évêques, de prêtres, de diacres, de personnes consacrées et de séminaristes venus de toute la France. Mais que sont exactement les vêpres ?

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Du latin vesper, "soir", les vêpres sont la grande prière du soir de l’Église catholique. Elles font partie de la Liturgie des Heures, cette prière quotidienne de l’Église qui rythme les différents moments de la journée. Elles sont l’occasion de rendre grâce à Dieu pour la journée écoulée et de lui confier ce qui a été vécu.

L’office s’ouvre par cet appel : "Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours." Il se poursuit avec une hymne, des psaumes, un cantique du Nouveau Testament et une lecture de la Parole de Dieu. À l’occasion de la venue du Pape, cette lecture sera suivie d’une homélie prononcée par le Saint-Père. Ensuite vient le Magnificat, le chant de louange de la Vierge Marie lors de sa rencontre avec Élisabeth : "Mon âme exalte le Seigneur…". Tiré de l’Évangile selon saint Luc (1, 46), il est chanté chaque soir aux vêpres. Enfin viennent les intercessions, par lesquelles l’Église présente d’un seul cœur ses prières à Dieu.

La prière de toute l’Église