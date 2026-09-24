Les vêpres, la grande prière du soir de l’Église

Vendredi 25 septembre à 17h15, le pape Léon XIV présidera les vêpres solennelles à Notre-Dame de Paris, entouré d’évêques, de prêtres, de diacres, de personnes consacrées et de séminaristes venus de toute la France. Mais que sont exactement les vêpres ?
Du latin vesper, "soir", les vêpres sont la grande prière du soir de l’Église catholique. Elles font partie de la Liturgie des Heures, cette prière quotidienne de l’Église qui rythme les différents moments de la journée. Elles sont l’occasion de rendre grâce à Dieu pour la journée écoulée et de lui confier ce qui a été vécu.
L’office s’ouvre par cet appel : "Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours." Il se poursuit avec une hymne, des psaumes, un cantique du Nouveau Testament et une lecture de la Parole de Dieu. À l’occasion de la venue du Pape, cette lecture sera suivie d’une homélie prononcée par le Saint-Père. Ensuite vient le Magnificat, le chant de louange de la Vierge Marie lors de sa rencontre avec Élisabeth : "Mon âme exalte le Seigneur…". Tiré de l’Évangile selon saint Luc (1, 46), il est chanté chaque soir aux vêpres. Enfin viennent les intercessions, par lesquelles l’Église présente d’un seul cœur ses prières à Dieu.
La prière de toute l’Église
Tous s’unissent ensuite à la prière que le Christ nous a apprise : le Notre Père, avant l’oraison finale et la bénédiction. Ainsi, lorsque le jour s’achève, l’Église se rassemble pour rendre grâce, prier pour le monde et remettre entre les mains de Dieu ce qui a été vécu. Les vêpres ne sont pas seulement une prière du soir, elles sont aussi la prière de toute l’Église qui, chaque jour, se tourne à nouveau vers Dieu.
Pour les vêpres de Léon XIV présidées à Notre-Dame, la Vierge Marie occupera une place particulière. En effet, le 25 septembre étant une simple férie du temps ordinaire, l’équipe liturgique française aurait pu proposer de célébrer les vêpres du jour. Elle a finalement choisi de soumettre à Rome la célébration de vêpres solennelles en l’honneur de la Vierge Marie, une proposition qui a été acceptée. Un choix particulièrement symbolique à Notre-Dame de Paris, d’autant que la Vierge Marie est la patronne principale de la France.