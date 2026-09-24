Au milieu des chants et des temps de prière, les saints occuperont une place toute particulière lors de la veillée avec Léon XIV. Au Stade de France, vendredi 25 septembre, les jeunes seront invités à redécouvrir certaines figures de sainteté qui continuent d’inspirer l’Église.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Partager sur :

Ils ont traversé les siècles et s’apprêtent à faire leur entrée au Stade de France. Vendredi 25 septembre, les 80.000 jeunes réunis autour de Léon XIV découvriront au fil de la veillée les grandes figures de sainteté qui ont façonné l’histoire de l’Église en France. Des premiers saints aux figures plus contemporaines, ils rythmeront cette soirée dont les organisateurs gardent encore certains secrets. Une chose est déjà certaine : cette séquence, très attendue, s’annonce comme le grand moment de la veillée.

Les témoins d’une foi qui traverse les générations

De saint Denis à saint Martin, en passant par saint Charles de Foucauld et les martyrs du nazisme... Les figures retenues pour la veillée ont traversé les siècles et reflètent des époques et des vocations différentes. "On retrace toute l’histoire de France donc ils seront nombreux", a souligné Don Alexis Germon, prêtre de la communauté Saint-Martin et membre de l’équipe chargée de préparer la veillée, à Famille Chrétienne. Certaines figures sont familières, d’autres méritent d’être redécouvertes, mais toutes permettront de faire apparaître "plusieurs chemins de sainteté", qu’il s’agisse du courage, de l’humilité, de la prière, de la charité, de la mission ou du service des plus fragiles. Une manière, explique-t-il, de montrer aux jeunes qu’il n’existe pas "un profil unique pour répondre à l’appel du Christ" et que "chacun peut devenir saint à partir de ce qu’il est et de la réalité dans laquelle il vit".

Ainsi, le choix de cette thématique s’inscrit directement dans la devise du voyage de Léon XIV, "Pour que le monde ait la vie". Pour Don Alexis Germon, les saints donnent chair à cette parole en montrant "ce que peut devenir une existence lorsqu’elle se laisse saisir par la vie du Christ". Leurs parcours devraient entrer en résonance avec ceux des jeunes réunis au Stade de France, leurs aspirations comme leurs engagements, mais aussi leurs inquiétudes et leur recherche de sens. "Les saints ne sont donc pas seulement des figures du passé. Ils sont des compagnons de route qui rappellent que l’Évangile peut transformer une vie aujourd’hui comme hier", explique le prêtre de la communauté Saint-Martin.

Cette dimension générationnelle est également au cœur du choix porté par le diocèse de Paris. Dans un entretien accordé à Paris Notre-Dame, Mgr Laurent Ulrich explique que la présence des jeunes au Stade de France manifestera à la fois le présent et l’avenir de l’Église. La veillée, précise-t-il, sera marquée par "une évocation des saints qui ont façonné l’histoire de l’Église en France" afin de plonger cette jeunesse "dans une continuité du témoignage de la foi, de génération en génération".

Les reliques mises à l’honneur

Au fil de la soirée, les saints seront évoqués à travers une alternance de scènes, dont les organisateurs gardent encore les détails secrets pour préserver l’effet de surprise. Une procession avec une centaine de bannières à l'effigie de saint est notamment prévue. L’objectif est de faire vivre leurs histoires, leurs choix et leur témoignage. Chaque figure évoquée permettra aussi de rappeler le territoire et la communauté chrétienne auxquels elle est liée.

Toutefois, la veillée ne fera pas seulement revivre les saints à travers leurs récits. Plusieurs reliques seront également réunies au Stade de France, donnant une dimension plus concrète à cet hommage. Une façon de rendre tangible, auprès des jeunes, l’héritage de ceux qui ont façonné l’histoire de l’Église en France. Parmi elles, une relique de saint Brieuc sera notamment amenée pour la veillée. Le diocèse de la ville a en effet indiqué que le reliquaire avait été fermé lors d’un temps de prière le 17 septembre, avant de prendre la route vers Saint-Denis, où il sera présenté "au milieu des jeunes et devant le pape Léon XIV". Seront présentes également des reliques de la bienheureuse Pauline Jaricot, de saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac, saint Martin de Tours etc...

Par ailleurs, dans la seconde partie de la soirée, le temps de prière consacré à l’invocation des saints de France ouvrira sur un autre temps fort, avec la présentation exceptionnelle de la Sainte Tunique d’Argenteuil. Conservée habituellement dans la basilique d’Argenteuil, elle sera présentée aux jeunes du Stade de France lors d’un moment de recueillement. La succession de ces séquences donne ainsi une cohérence particulière au déroulement de la soirée. Après avoir découvert les figures de ceux qui ont consacré leur vie au Christ, les jeunes seront invités à se tourner vers un signe directement associé à sa Passion. La Sainte Tunique viendra alors prolonger, d’une autre manière, cette évocation de ceux qui ont choisi de suivre le Christ.