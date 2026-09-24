Léon XIV en France : la “Pax Vaticana” à l’épreuve de la présidentielle

Le calendrier de la visite de Léon XIV a été accéléré en raison de la proximité de l’élection présidentielle du printemps prochain. Bien que le Vatican cherche à éviter toute interférence avec le calendrier électoral, les paroles du Pape seront naturellement scrutées selon une grille de lecture politique. Notamment lors de ses interventions à l’Élysée et à Metz, il adressera une parole de paix à un pays qui doute de lui-même et à une société de plus en plus traversée par la polarisation.

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La "Pax Vaticana" ouvrira-t-elle une forme de trêve politique dans la campagne présidentielle française ? Ce mot n’appartient pas au vocabulaire officiel du Saint-Siège, mais à l’image de la « Pax Romana » de l’Antiquité, il permet de désigner une constante de la diplomatie pontificale : chercher, dans les périodes de tension, un espace où la parole demeure au-dessus des affrontements immédiats, en rappelant la primauté du droit et en maintenant ouverts les canaux du dialogue. De Jean XXIII à Léon XIV, en passant par Paul VI, Jean Paul II, Benoît XVI et François, les styles ont changé, mais une conviction demeure : la paix se construit par la rencontre, la négociation, la confiance et la capacité à parler à ceux qui ne se parlent plus, sur le plan international comme sur la scène politique interne de chaque pays.

C’est dans cette longue histoire que peut se lire le déplacement en France de Léon XIV, dont l’aura internationale est liée au fait que son élection lui vaut un mandat à vie, qui pourrait donc s’étaler sur plusieurs décennies. Un ambassadeur d’un pays européen résume ainsi la singularité du temps pontifical : "Le Pape s’inscrit dans le temps long, il est au-dessus des échéances électorales. Il sera probablement encore là après Emmanuel Macron, après Donald Trump, après Vladimir Poutine, et peut donc voir plus loin." La formule dit quelque chose de la force particulière de la diplomatie vaticane : elle ne dépend pas d’un scrutin à gagner dans quelques mois, ni d’un mandat à préserver. Le Pape peut donc chercher à parler aux dirigeants du présent tout en pensant aux sociétés qui leur survivront.

Le Pape arrive dans une France elle-même confrontée à une forte polarisation politique et à une échéance présidentielle qui pèsera nécessairement sur les débats des prochains mois, mais c’est plus largement la situation européenne qui est observée par la diplomatie vaticane avec inquiétude. "Il y a dix ans, le Brexit nous a montré qu’il y avait une Angleterre à deux vitesses, entre Londres qui concentre beaucoup de richesse, et le reste du pays qui s’appauvrit. Le même problème se pose en France, avec cette fracture entre Paris, les villes secondaires et les campagnes", remarque un acteur de la diplomatie pontificale. Mais l’enjeu du voyage du Pape n’est pas de s’immiscer dans le débat politique français. Il s’agit avant tout de rencontrer un peuple, son histoire et sa culture, tout en invitant l’Europe à redécouvrir les raisons profondes de son unité. Dans la continuité de la visite de Léon XIV en Espagne en juin dernier, l’Hexagone devient ainsi le tremplin d’un message pontifical transmis au continent et au reste du monde.

La France, un interlocuteur influent et "rationnel"

"Alors que de nombreux pays de tradition catholique se sont livrés à des leaders populistes comme Rodrigo Duterte, Donamd Trump ou Jair Bolsonaro, la France reste perçue par le Vatican comme un interlocuteur rationnel et comme un partenaire fiable, malgré les désaccords sur les sujets bioéthiques", assure une source romaine. Il est peu probable que le Pape aborde des sujets clivants de front, mais sa démarche sera plutôt de réveiller les consciences, avec tact. Jean-Louis de La Vaissière, ancien correspondant de l’AFP au Vatican, remarque que "si François s’adonnait parfois à des formules chocs, Léon XIV, lui, privilégie une parole plus prudente, plus apaisante, laissant davantage de place à la diplomatie professionnelle du Saint-Siège".

Il souligne que le rôle de la Secrétairerie d’État redevient ainsi particulièrement visible. La diplomatie vaticane avance par des contacts patients, parfois discrets, dont les résultats ne sont pas toujours immédiatement visibles. Lors de son étape à Metz, Léon XIV devrait ainsi défendre l’idée que l’Europe n’est pas simplement une construction administrative ou économique, mais qu’elle porte une histoire politique née précisément du refus de la guerre et de la volonté de faire du dialogue une méthode de gouvernement.

La "Pax Vaticana" ne signifie pas que le Pape aurait une solution miracle aux conflits contemporains, ni que le Saint-Siège chercherait à se substituer aux gouvernements. Elle désigne plutôt une méthode : parler avec tous, préserver les canaux diplomatiques, rappeler l’importance du droit lorsque la force menace de devenir la seule règle, et surtout refuser que les adversaires politiques deviennent des ennemis irréconciliables.

L’exemple des médiations politiques de Jean Paul II

Le pontificat de Jean Paul II fut traversé de nombreuses séquences incarnant la capacité du Pape à dépasser les clivages politiques, comme lors de sa première visite en France en 1980 : en l’accueillant à l’Élysée, le président Valéry Giscard d’Estaing en personne lui présenta les principales figures de sa propre opposition politique, notamment le leader communiste Georges Marchais, dans une atmosphère étonnamment détendue.

Mikhaïl Gorbatchev et Jean Paul II. DERRICK CEYRAC | AFP

Le pontife polonais s’appliqua à parler avec tous, et contribua ainsi à mettre fin à la guerre froide. En 1989, alors que le rideau de fer commence à se déchirer, il rencontre Mikhaïl Gorbatchev au Vatican. Le Saint-Siège voit alors dans le dialogue entre les blocs un chemin permettant de dépasser la logique de confrontation. Dans sa Pologne natale, Jean Paul II encourage la formation d’un gouvernement de transition mélangeant les dirigeants communistes sortants et leurs opposants. Cette transition ordonnée, permettant d’éviter les humiliations et les ressentiments et de garantir la continuité de l’administration, fut une condition essentielle du développement économique ultérieur de la Pologne et de son ouverture au monde au XXIe siècle.