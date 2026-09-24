La Madeleine, sacristie éphémère de la messe du Pape

À quelques centaines de mètres de la place de la Concorde, l’église de la Madeleine s’apprête à devenir, le temps d’un week-end, l’une des sacristies éphémères de la messe du Pape. Étoles, hosties, matériel liturgique mais aussi équipements des 12.000 bénévoles y sont stockés avant la célébration, dont l’organisation mobilise plusieurs sites parisiens.

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À quelques centaines de mètres de la place de la Concorde, où le pape Léon XIV présidera samedi 26 septembre une messe en plein air devant une foule qui pourrait atteindre plusieurs centaines de milliers de personnes, l’église de la Madeleine s’apprête à changer de fonction. Pour quelques jours, ses espaces vont servir de véritable sacristie de la célébration. La Madeleine aura notamment la charge des vêtements liturgiques destinés aux prêtres et aux diacres : les étoles pourront y être retirées samedi matin par les prêtres, sur présentation de leur accréditation.

Dans l’église, les préparatifs donnent une idée de l’ampleur de l’événement. "On a accueilli tous les tee-shirts, casquettes, parapluies, qui vont servir pour tous les bénévoles. Ils sont 12.000 quand même, donc ça fait beaucoup de casquettes !", raconte avec enthousiasme Mgr Patrick Chauvet, curé de la Madeleine. À cela s’ajoutent les étoles pour les prêtres, entre 3.000 et 5.000 selon lui, mais aussi les hosties – environ 500.000 – et les coupelles. Le Pape devrait, lui, se préparer à proximité du podium.

Une logistique XXL

La Madeleine fermera ses portes au public dès jeudi soir, après la messe des bénévoles, pour que dès vendredi "tout soit installé et en bon ordre de marche", précise Mgr Chauvet. L’église va ainsi devenir, le temps d’un week-end, l’un des rouages discrets d’une célébration hors norme.

Cette organisation à plusieurs échelles est à l’image de l’événement. Près de 600.000 personnes se sont en effet inscrites pour la messe à Paris, nécessitant un élargissement du périmètre d'accueil des fidèles au-delà des Champs Elysées et de la place de la Concorde.