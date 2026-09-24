À quelques heures de l'arrivée du pape Léon XIV en France, vendredi 25 septembre, Aleteia vous propose de suivre en direct les ultimes préparatifs d'une visite qui s'annonce historique. Déambulation dans Paris, Veillée au Stade de France, Messe à la Concorde, Pèlerinage à Lourdes, c'est ici que vous retrouverez toutes les informations pour vivre pleinement ce voyage apostolique.
Les politiques qui seront à la messe place de la Concorde
Plusieurs personnalités politiques seront à la messe géante célébrée par le pape Léon XIV place de la Concorde. Parmi eux, des candidats à l'élection présidentielle. Marine Le Pen (Rassemblement national) et son lieutenant Jordan Bardella, Gabriel Attal (Renaissance), Edouard Philippe (Horizons) et Bruno Retailleau (Les Républicains) ont tous confirmé leur présence. Eric Zemmour (Reconquête) et Sarah Knafo seront également présents. Le Premier ministre Sébastien Lecornu ainsi que son prédécesseur Michel Barnier seront aussi dans l'assistance. Contrairement à Emmanuel Macron qui sera, vendredi matin, à l'aéroport pour accueillir Léon XIV mais a annoncé n'assister à aucune des messes prévues. Il sera représenté place de la Concorde par son épouse Brigitte Macron.
Pour la messe à la Concorde, les K-Way pourront rester au placard
Samedi, la météo devrait être une alliée des 600.000 fidèles attendus autour de la Concorde et des Champs-Élysées pour la messe géante célébrée par le pape Léon XIV. D’après Météo-France, entre 11h, moment à partir duquel convergeront des milliers de personnes vers les “zones” qui leur ont été attribuées sur un billet électronique, et 17h, heure vers laquelle la foule se dispersera, la météo s’annonce très douce à franchement agréable. Le thermomètre pourra atteindre 24°C dans l’après-midi et un ressenti grimpant jusqu’à 27 °C sous l’effet du soleil devrait être observé. En réalité, selon les prévisions de Météo-France, le ciel jouera à cache-cache, partagé entre nuages et éclaircies. Pendant toute la durée de la messe, le risque de pluie semble totalement exclu. Mieux, un petit vent compris entre 10 et 25km/h pourrait avantageusement rafraîchir la foule qui devra veiller à se protéger du soleil.
Inutile donc de sortir la garde-robe d’automne, bien que nous y soyons effectivement entrés. Une tenue légère de mi-saison devrait constituer la bonne formule pour assister à la messe : chemise, polo, robe, éventuellement accompagnés d’une veste légère facile à retirer. Le manteau peut rester au placard et, sauf changement de dernière minute, le K-Way aussi. Pour les enfants, adoptez la technique de l’oignon, c’est à dire tee-shirt ou chemise, avec un petit gilet à enlever si le soleil chauffe. La vigilance sera surtout de mise avec les bébés afin de les protéger du soleil. Et avec ce ressenti de 27 °C au soleil, chapeau ou casquette seront les bienvenus. Ne venez pas non plus avec des bidons d’eau ! Pour la messe à la Concorde, les bouteilles et gourdes sont limitées à 1,5 litre.
[CARTE] Les points d'accès pour la déambulation
Vendredi 25 septembre, le pape Léon déambulera dans les rues de Paris à bord de la papamobile entre 16h et 17h. Un trajet 2,5 km au cœur de Paris. Il partira du boulevard du Montparnasse (départ de Notre-Dame des Champs) avant de s'engager par le boulevard Saint-Michel afin de rejoindre Notre-Dame de Paris. Aucune inscription n'est nécessaire et des dizaines de milliers de personnes devraient se masser tout le long du parcours et ce passage devrait se transformer en un grand moment populaire et festif. Découvrez la carte des 24 accès à cette déambulation.
C'est ici que dormira Léon XIV à Paris
Le pape Léon XIV doit dormir trois nuits en France lors de sa visite du 25 au 28 septembre. Il passera une nuit à Paris et deux nuits à Lourdes dans des lieux choisis méticuleusement par le Saint-Siège. Car il est hors de question de lui réserver un hôtel ou de bénéficier de l’hospitalité des autorités. À Paris, c'est la nonciature qui a été choisie, soit l’ambassade du Vatican en France. Ce type de bâtiment est systématiquement privilégié, à condition de disposer d’un espace adéquat pour accueillir le pontife – avec notamment une chapelle. La nonciature en France, située dans un hôtel particulier de l’avenue du Président-Wilson dans le XVIe arrondissement à Paris, possède un tel appartement au deuxième étage. Très simple, au contraire des salons d’apparat à l’étage en-dessous, il serait constitué de plusieurs chambres qui permettent de loger le pape et son entourage le plus strict, notamment ses secrétaires. Des équipes de sécurité, notamment des gardes suisses, veilleront sur le bâtiment pendant tout le voyage.
[REPORTAGE] Les coulisses de la répétition du grand chœur de la veillée au Stade de France
À quelques heures de la veillée des jeunes au Stade de France, 2.500 choristes peaufinent les derniers chants qui accompagneront la prière des 80.000 jeunes réunis autour du Saint-Père. Ils étaient 800 jeudi réunis dans un lycée parisien pour répéter un programme allant de la louange au chant grégorien. Aleteia y était.
[VIDÉO] Les ultimes préparatifs à Paris
Bienvenue dans ce direct
À l'occasion de la visite du pape Léon XIV en France du 25 au 28 septembre, toute la rédaction d'Aleteia se mobilise pour vous faire vivre cet évènement qui s'annonce historique. Soyez les bienvenus dans ce live pour découvrir les derniers préparatifs d'un évènement qui devrait rassembler près d'un million de personnes. Vous retrouverez également toutes les informations nécessaires pour vivre pleinement ces quatre jours.