Composée à Lille par deux jeunes musiciens, la prière pour les vocations du chœur Adorate va être mise à l’honneur ce 25 septembre au Stade France. À l’occasion de la venue du Pape, son refrain résonnera devant plusieurs milliers de jeunes.

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

Paul n’en revient toujours pas : la prière qu’il a composée avec son ami François pour les vocations s’apprête à être reprise lors de la veillée des jeunes au Stade de France avec le Pape, ce vendredi 25 septembre.

Cet étudiant de 22 ans est le chef et le fondateur du chœur Adorate à Lille. Lui et François Challier sont tous deux anciens élèves de l’Académie musicale de Liesse. Cet été, ils ont décidé ensemble d’écrire et de mettre en musique une prière pour les vocations, qu'ils ont enregistré avec le chœur au mois de septembre. Ce chant était une manière pour les membres du chœur de remercier l'aumônerie de l’Institut Catholique de Lille et son aumônier, le père Rigail, pour leur soutien depuis la création d’Adorate en 2024, notamment en leur permettant de répéter dans leur chapelle. Quelques mois plus tard, cette prière prend de la hauteur : elle est choisie pour accompagner la veillée des jeunes autour du Pape Léon XIV.

Une question que beaucoup se pose : où Dieu m’attend-il ?

"Au départ, c’était un simple refrain repris chaque mardi soir lors de la messe à la bougie" explique Paul. "L'essentiel, c’était qu’il soit facile à apprendre, et surtout, marquant." Puis, quatre couplets viennent s’ajouter. Chacun met en avant une figure différente : saint Thomas d’Aquin pour le travail, la Vierge Marie pour les vocations religieuses, Louis et Zélie Martin pour le mariage, et enfin saint Benoît-Joseph Labre pour les souffrances.

Ces paroles, Paul et ses amis les ont avant tout pensées pour les jeunes. Chaque mardi soir, en effet, ils sont nombreux à se retrouver à la messe. Beaucoup viennent sur l’invitation d’un ami et certains reviennent, touchés par les paroles du père, les chants ou simplement par ce qu’ils y vivent. À une période où les jeunes sont souvent amenés à faire des choix, prendre le temps de réfléchir à sa vocation n’est pas toujours évident. Paul espère ainsi les aider à se poser cette question et à prendre le temps de prier. "La vocation ne se résume pas seulement à la prêtrise ou la vie religieuse. Elle peut aussi passer par le devoir d’état ou encore la vie de famille. Il faut prier !", témoigne Paul.

Cette prière fait particulièrement écho à son propre parcours. Étudiant en école d’ingénieur, il a choisi de se réorienter vers la médecine. Une période durant laquelle il s’est beaucoup interrogé sur son avenir : "J’ai beaucoup prié à cette période pour savoir où Dieu m’attendait."

Du chœur lillois au Stade de France

La suite, Paul ne l’avait pas imaginée. Touché par la prière, le père Rigail la transmet au Service National des Vocations à l’occasion de la venue du Pape. Le refrain est alors retravaillé pour en faire un clip vidéo, qui sera diffusé lors de l’évènement.