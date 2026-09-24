Du Christ à Pauline Jaricot, les reliques que Léon XIV va vénérer en France

Lors de son voyage apostolique en France du 25 au 28 septembre, le pape Léon XIV aura l’occasion de se recueillir auprès de plusieurs reliques, notamment pendant la veillée des jeunes au Stade de France.

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La Sainte Tunique du Christ n’est pas la seule relique à être exposée à la vénération du pape Léon XIV à l’occasion de son voyage en France. D’autres reliques, de la Passion du Christ ou de grands saints français, seront également présentes à l'occasion de la venue du Pape.

La Sainte Tunique au Stade de France

L’événement est exceptionnel : la Sainte Tunique du Christ, habituellement conservée dans la basilique d’Argenteuil, quittera le Val-d’Oise pour rejoindre le Stade de France lors de la veillée qui rassemblera 80.000 jeunes le vendredi 25 septembre. "Ce n’est pas un long pèlerinage ! Il y a 6 kilomètres entre Argenteuil et le Stade de France ! Mais c’est extraordinaire car depuis saint Pierre, Léon XIV sera le premier pape à voir la Sainte Tunique", s’est réjoui auprès d’Aleteia l’ancien recteur de la basilique d’Argenteuil, le père Guy-Emmanuel Cariot.

Aleteiafr

À la fin de la veillée, les jeunes et le Pape seront invités à vivre un moment de recueillement autour de la Sainte Tunique. Une proposition qui s’inscrit dans le narratif de la veillée qui évoque les grands saints français. "En effet, quoi de plus évocateur que cette relique, tachée du sang du Christ, pour représenter la sainteté incarnée ?", interroge le père Guy-Emmanuel Cariot. "La Passion, c’est le cœur de la foi chrétienne, c’est le Christ qui livre sa vie pour que "le monde ait la vie" (devise de la venue du Pape en France, NDLR). Si les jeunes repartent nourris de cette conviction, alors c’est réussi !"

La Couronne d’épines à Notre-Dame

La couronne d'épines du Christ conservée à Notre-Dame de Paris. P Deliss / Godong

Quelques heures avant la veillée, le Pape se sera recueilli devant une autre relique de la Passion : la Sainte Couronne d’épines, conservée à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Au début des vêpres avec les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et les séminaristes de France, Léon XIV se rendra dans la chapelle absidiale qui abrite la Sainte Couronne sur l’air d’Adoramus te. Une portion du Bois de la Croix et un clou de la Passion sont également conservés dans la châsse-reliquaire, mais la Sainte Couronne, ramenée de Constantinople par saint Louis en 1239 et sauvée des flammes grâce à l'intervention de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris lors de l’incendie de 2019, est la plus vénérée.

Le lendemain, samedi 26 septembre, de passage à la chapelle des Carmes avant la rencontre à l'Institut Catholique de Paris avec les catéchumènes, le Pape passera tout près des reliques des 115 prêtres martyrs de la Révolution, massacrés en septembre 1792 pour avoir refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé.

Une mèche de cheveux de Pauline Jaricot

De nombreuses figures de sainteté seront présentes non pas en chair mais en os lors de la veillée des jeunes dont le fil conducteur repose sur les saints de France. Une manière de rendre tangible, auprès des jeunes, l’héritage de ceux qui ont façonné l’histoire de l’Église en France. Leurs figures et leurs témoignages rythmeront ainsi les différents moments de la soirée.

OPM

À cette occasion, de nombreuses reliques de grandes figures de sainteté françaises ont été réunies. Une mèche de cheveux de la bienheureuse Pauline Jaricot aura ainsi fait le trajet depuis Lyon. Une relique qui a été confiée dans les années 1970 par le père Gorrée à l’œuvre de la Propagation de la Foi et conservée depuis dans les magasins du centre d’archives des OPM (Œuvres pontificales missionnaires) à Lyon. "Présenter cette relique à l’occasion de la venue du Pape est pour nous un événement important car cela contribue à faire rayonner la figure de Pauline Jaricot et les œuvres qu’elle a inspirées", confie Jeanne Orlé, responsable du centre d’archives et de documentation des OPM. "Pauline Jaricot est un bel exemple de ténacité dans la foi pour les jeunes, elle n’a pas hésité à œuvrer pour l’évangélisation en France et à travers le monde dans une période de nouvel essor de la religion. Cela peut résonner aujourd’hui et toucher les cœurs de tous ces jeunes."

Reliques d’autres saints français

Articuler la veillée autour des grands saints de France est "une manière de plonger cette jeunesse dans une continuité du témoignage de la foi, de génération en génération", expliquait l’archevêque de Paris Mgr Laurent Ulrich début septembre. Saint Denis, saint Martin, saint Vincent de Paul, les martyrs du nazisme... Autant de saints qui ont marqué des diocèses et qui seront mis en lumière lors de la veillée.

Dans cette perspective, des reliques de premier ordre de saint Vincent de Paul et de sainte Louise de Marillac seront présentes au Stade de France. "Le premier objectif, c'est que les jeunes soient touchés par ces reliques", affirme auprès d'Aleteia Sœur Geneviève, membre de la commission "reliques" des Filles de la Charité. "On fait venir les saints près des jeunes, c'est fabuleux ! Car ils montrent le chemin de la sainteté, ils donnent envie d'être saints !", s'exclame la religieuse qui confie avoir choisi les "deux plus belles reliques" de la maison provinciale des Filles de la Charité, à Paris, en vue de la veillée. Une relique de saint Martin, en provenance de Tours, sera quant à elle escortée par une délégation de 300 jeunes Tourangeaux. Un reliquaire abritant les reliques de saint Brieuc, prêté par le diocèse du même nom, sera aussi présenté lors de la veillée.