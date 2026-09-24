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Ils seront près de trois cents, porteurs de handicap ou non, à représenter L’Arche lors de la venue du pape Léon XIV en France du 25 au 28 septembre prochains. Hors de question pour l’association, qui offre un accompagnement à des personnes avec un handicap mental à travers des communautés de vie partagée dans quarante lieux en France, de ne pas se joindre à la fête. "C’est l’occasion pour nous d’affirmer notre lien avec l’Église de France", souffle à Aleteia Joseph Krysmann, chargé du pôle spiritualité auprès de la fédération de L’Arche en France. “C’est un signe de foi : certains partiront avec leurs paroisses ou leurs diocèses, d’autres non. Nous avons laissé cette initiative aux communautés car nous souhaitions leur donner cette liberté”.

Concrètement, ils seront deux cents à Paris, quatre-vingt à Lourdes et près de quarante à Metz. Sans compter ceux qui se joindront à l’événement avec leurs paroisses, leurs diocèses ou encore le mouvement Foi et Lumière, soit une centaine environ. Ils arriveront des quatre coins de la France, de Quimper à Grasse en passant par Hauterives (Drôme), Lyon, l’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), Grenoble, Montpellier, Nantes, Aix-en-Provence, Strasbourg, Toulouse, Cognac, Nancy ou encore Boulogne-sur-mer. A l’image de Charles, 44 ans. Salarié au jardin maraîcher de l’ESAT (Établissement ou service d’aide par le travail) de L'Arche d’Aigrefoin, à Saint-Remy-lès-Chevreuse (Yvelines), il s’apprête à rencontrer le Pape à Paris. "Le Pape, c’est un homme d’État et d’Église. Pour moi, c’est le grand chef, et comme je suis très pratiquant, c’est très important pour moi", assure-t-il. Il voit le successeur de Pierre comme un semeur qui répandrait des graines autour de lui. "Et peut-être que les personnes pas pratiquantes, ça peut les toucher et leur donner des idées ?", espère-t-il. "Ce n’est pas donné à tout le monde de faire ça !", s’enthousiasme pour sa part Marie-Laure, 36 ans, qui vit dans l’une des cinq maisonnées de L’Arche à Lyon et partira dès le vendredi matin avec un groupe de La Route des Sourires. "Il faut en profiter, c’est dingue ! Paris, ce n’est pas rien. Le Pape, d’habitude, il ne va jamais par là. Et en plus je vais voir mon frère qui sera aussi là-bas", s’exclame la jeune femme qui a déjà participé aux Journées mondiales de la Jeunesse de 2023 à Lisbonne qui ont réuni un million de pèlerins.

“Nous redire membres de l’Église”

Fondée en 1964, L’Arche a toujours eu à cœur de favoriser la vie spirituelle de chacun. "Nous nous disons rattachés à l’Évangile et ouverts aux autres spiritualités. Nous croyons profondément en cette vie spirituelle en chacun de nous et nous faisons en sorte que chacun puisse y goûter", poursuit Joseph Krysmann. "L’Arche fait partie d’une communauté d’Église et après ce que nous avions traversé [la révélation en 2020 de pratiques abusives de Jean Vanier, fondateur de L’Arche, ndrl], c'était important de pouvoir vivre cela. Nous sommes des communautés de vie qui appartiennent à d’autres communautés. Il y a ce que l’on vit au sein de nos communautés, et en même temps, il y a cette idée d’ouverture. Il n’est pas tant question de reprendre une place, puisque celle-ci n’a jamais été perdue, mais plutôt de relancer une dynamique de foi et de vie. Cet élan-là nous permet de nous redire membres de l’Église sans en faire des tonnes, avec humilité et simplicité".

L'Arche en France / François Becker