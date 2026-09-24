Le 25 septembre 2026, au Stade de France, une statue de Notre-Dame de France – Reine de la Paix sera aux côtés du pape Léon XIV lors de la veillée des jeunes. L'une des "Vierges pèlerines" du M de Marie, partie en calèche depuis La Salette en 2020, y sera portée en procession. Il s'agit là du nouvel épisode d'une épopée mariale née après l'incendie de Notre-Dame de Paris.

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Il ne manquait plus qu'elle. Le vendredi 25 septembre 2026, la statue de Notre-Dame de France – Reine de la Paix accompagnera le pape Léon XIV lors de la grande veillée de prière organisée au Stade de France, ouverte aux jeunes de 17 à 35 ans. Une œuvre spécialement conçue pour l'occasion trônera sur l'estrade, tandis que l'une des deux statues pèlerines du M de Marie sera portée en procession au cœur de la foule des jeunes rassemblés.

Sollicitées par les organisateurs de la veillée — comme SOS Calvaires, chargée d'une grande croix pour l'événement —, la Confrérie Notre-Dame de France et l'Association du M de Marie ont été appelées à assurer la présence de cette statue emblématique tout au long de la soirée.

La statue portée en procession n'est autre que l'une des deux "Vierges pèlerines" parties en calèche depuis Lourdes et La Salette à l'été 2020, au lancement du pèlerinage du M de Marie. Pendant 104 jours et plus de 2.000 kilomètres, ces statues avaient traversé villes et villages de France, dessinant le "M" tracé par cinq grandes apparitions mariales du XIXe siècle. C'est précisément l'exemplaire issu de La Salette qui sera présent au Stade de France. En août dernier, cette même statue avait effectué quatre jours de procession dans Paris jusqu'au Sacré-Cœur de Montmartre, où l'archevêque de Paris avait consacré son diocèse aux Cœurs unis de Jésus et de Marie devant plusieurs milliers de fidèles.

Reine de France

Le titre de "Notre-Dame de France" remonte à 1860, avec la statue monumentale érigée au Puy-en-Velay. Il fut repris en 1988 pour une nouvelle statue installée à Baillet-en-France, "Reine de la Paix", bénie par le cardinal Lustiger. C'est sur ce modèle qu'en 1995, la sculptrice Paulette Lecomte réalisa la version diffusée à grande échelle : 12.000 exemplaires furent envoyés dans 120 pays dans le cadre du mouvement des "Vierges pèlerines". Cette représentation occupe depuis une place particulière dans le cœur des catholiques de France.

Après l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, l'une de ces statues est devenue un point de ralliement spirituel pour des centaines de jeunes venus prier spontanément pour la France et pour la cathédrale — un épisode fondateur du pèlerinage du M de Marie, né quelques mois plus tard.