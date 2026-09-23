Trois personnalités dont la vie a été bouleversée par sainte Thérèse de Lisieux

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Sainte Thérèse de Lisieux possède cette dimension universelle qui lui permet de rejoindre chacun, au-delà des parcours, des sensibilités et des frontières, alors même qu’elle n’a pas quitté le Carmel durant toute sa vie. Mais son œuvre et sa spiritualité sont un tel monument de confiance et d’abandon dans le Seigneur qu’elle a rayonné et rayonne encore bien au-delà de ce qu’elle aurait pu imaginer. Un rayonnement mis en lumière lors de la Semaine Thérésienne qui débute ce 27 septembre au sanctuaire Sainte-Thérèse des Apprentis d’Auteuil, à Paris. Parmi les intervenants figurent Vanesa Prieto, comédienne, frère Denis-Marie Ghesquières, prieur du couvent des Carmes d’Avon, et Nicole Ameline, ancienne ministre, membre de la Commission nationale française pour l’UNESCO et experte auprès de l’ONU. Chacun évoquera comment la jeune carmélite normande a bouleversé leur vie. En avant-première, ils confient à Aleteia la manière dont ils l’ont rencontrée et combien elle les inspire encore aujourd’hui.

De comédienne à comédienne

Vanesa Prieto est une comédienne franco-espagnole qui touche à tous les genres. Rôle-titre dans Joyce (2018) de Martin Ziegler, elle s’est illustrée dans Histoire d’une âme, une pièce consacrée à sainte Thérèse de Lisieux, et apparaîtra dans la série Netflix GIGN en juillet. Actuellement, elle interprète In-secte, un seul-en-scène qui explore, entre humour et tragique, les mécanismes d’emprise à travers le parcours d’une enfant qui grandit dans une secte. Un écho à sa propre histoire. Vanesa Prieto a passé son enfance chez les Témoins de Jéhova et en est sortie à l’âge de 19 ans. Une expérience douloureuse sur laquelle elle a voulu jeter un regard extérieur, parfois "un peu absurde", pour sensibiliser les spectateurs aux mécanismes d’emprise. "C’est difficile de quitter un groupe qui prend beaucoup de place dans sa vie, je n’ai plus de relations avec ma famille, mais les effets sont si néfastes ! D’autant plus quand on mêle Dieu à tout ça, parce qu’on vous cache l’endroit le plus pur de l’être humain qui cherche à être en relation avec Dieu", confie-t-elle.

Vanesa Prieto @Marine-Athénaïs Regnier

Excommuniée des Témoins de Jéhova à 19 ans, elle reçoit le baptême catholique en 2019. C’est de là que date sa rencontre avec sainte Thérèse. "Je cherchais une activité en lien avec ma spiritualité chrétienne et celui qui est mon mari aujourd’hui m’a parlé d’un atelier de lecture des textes de sainte Thérèse à l’église Saint-Leu-Saint-Gilles, à Paris", se souvient-elle. Pendant la pandémie de Covid qui met le monde à l’arrêt, elle travaille avec le metteur en scène et monte le spectacle Histoire d’une âme, qui sera joué dans les églises parisiennes. "C’est ainsi que j’ai rencontré Thérèse et elle est toujours restée dans ma vie, je me confie souvent à elle, je lui confie mes projets car elle aussi a joué !" Sainte Thérèse a en effet écrit huit pièces de théâtre, autrefois appelées récréations pieuses. Deux sont consacrées à sainte Jeanne d'Arc qu’elle a elle-même interprétée.

Sainte Thérèse interprétant Jeanne d'Arc Office Central de Lisieux

"Ce qui m’inspire beaucoup chez Thérèse, c’est cette confiance étonnante, son regard émerveillé sur les choses, et cette forme de lâcher prise. J’apprends beaucoup d’elle car je cherche souvent à tout contrôler !", raconte Vanesa Prieto.

"Thérèse m’est tombée dessus à 22 ans !"

Frère Denis-Marie Ghesquières, ocd, est prieur du couvent des Carmes d’Avon. Prédicateur, accompagnateur, il est un spécialiste reconnu de sainte Thérèse depuis qu’elle lui est "tombée dessus" dans une bibliothèque municipale alors qu’il avait 22 ans et était étudiant en école de commerce. À l’époque, il découvre les joies de la vie étudiante, tout en se posant beaucoup de questions sur le sens de la vie en voyant arriver à grands pas son entrée sur le marché du travail. Un événement important précède de quelques mois sa rencontre avec Thérèse : "Du jour au lendemain, je me suis mis à aller à la messe tous les jours ! Alors qu’avant je n’y allais que le dimanche. Mais je ressentais cet appel quotidien."

Sa rencontre avec Thérèse se passe à la bibliothèque municipale, au rayon des poésies, tandis qu’il cherchait de l’inspiration pour ses propres poèmes qu’il écrivait à une petite amie. "En cherchant sur les rayonnages, je vois des Poésies de Thérèse de Lisieux. Par pure curiosité, car j’ignorais à l’époque qu’elle avait écrit des poèmes, je saisis l’ouvrage, l’ouvre au hasard et tombe sur "Vivre d’amour". Et à cet instant précis, je ressens quelque chose qu’il est difficile de nommer, une intensité de présence totalement inédite", confie le frère Denis-Marie Ghesquières.

Avec l'autorisation de Frère Denis-Marie Ghesquières

Le jeune étudiant déniche alors dans la bibliothèque décidément bien achalandée Histoire d’une âme. L’autobiographie de Thérèse le "retourne émotionnellement". "Je pleurais à toutes les pages ! Je n’avais jamais lu aucun livre qui me touche à ce point", souligne-t-il. À partir de ce jour, elle devient pour lui comme une "petite sœur au Ciel". Il lui parle, la prie, lit beaucoup sur elle et reçoit de nombreuses grâces par son intercession. C’est lors d’un pèlerinage à Lisieux qu’il entend parler des Carmes. Onze mois seulement après sa rencontre à la bibliothèque, il entre au Carmel d’Avon. "Grâce à elle je suis entré au Carmel, j’ai ressenti intérieurement que c’était là."

"Thérèse m’a rendu Jésus très proche, elle a renouvelé ma relation à lui. Elle m’a réconcilié avec mon impression de petitesse", confie le frère Denis-Marie. Un sentiment lié à sa naissance prématurée, à 6 mois, et au fait qu’il ait été ramené à la vie par un médecin. "Elle m’aide encore aujourd’hui à accepter cette tension entre le travail de Dieu dans mon cœur et l’expérience de mes limites. Un écartèlement qui sonne comme une invitation à cultiver un mouvement d’abandon à Dieu. Thérèse me dit : "Choisis l’abandon !""

Thérèse humaniste et pacifiste

Thérèse rayonne bien au-delà de l’Église et des croyants : en tant que femme de paix, d’amour et de culture, elle touche en réalité l’humanité tout entière. Et sa mise en valeur par l’UNESCO pour son 150e anniversaire en est la preuve. L’instance internationale a en effet inscrit Thérèse de Lisieux sur la liste des anniversaires 2022-2023. Nicole Ameline, ancienne ministre de la parité et de l’égalité professionnelle, membre de la Commission nationale française pour l’UNESCO et membre du Comité Consultatif du Conseil des Droits de l’Homme à l’ONU, a contribué à cette reconnaissance mondiale. "Les 193 États du monde ont considéré à l’unanimité que la mise en valeur de l’anniversaire de Thérèse de Lisieux était un bien pour l’humanité", confie à Aleteia Nicole Ameline. "Sa vie, son œuvre, sa manière de prôner l’amour, son impact sur l’évolution des religions sont reconnus non seulement par les peuples, mais aussi par les États. C’est un succès spectaculaire", souligne-t-elle.

Nicole Ameline @CHARLY TRIBALLEAU / AFP

"Je suis née au cœur du Pays d’Auge, ajoute Nicole Ameline, Thérèse et la basilique de Lisieux font partie du paysage intérieur et extérieur. Mais lorsque j’ai été sollicitée pour contribuer à la reconnaissance de sainte Thérèse par l’UNESCO, je me suis aperçue de la profondeur exceptionnelle de son œuvre, de son écriture et de sa pensée très puissantes". Une spiritualité qui correspond aux valeurs universelles que Nicole Ameline cherche à promouvoir à travers ses multiples fonctions à l’ONU. "Cet humanisme, le respect, le souci des plus vulnérables, la paix dans un monde dangereusement instable sont autant de valeurs que nous essayons de prôner."

Militante de longue date pour le droit des femmes, Nicole Ameline se dit également touchée par l’attitude de Thérèse. "Elle est presque révolutionnaire ! À 14 ans, aller voir le Pape pour lui demander l’autorisation d’entrer au Carmel, en dépit des codes de l’époque, c’est une attitude féministe, d’affirmation de soi exceptionnelle", souligne l’ancienne ministre.

"Elle m’inspire aussi dans le dialogue que je souhaite voir émerger entre les religions. C’est dans cette perspective que l’initiative "Faith for rights" a été créée. Les religions sont une lumière quand elles élèvent les cœurs et les âmes, quand elles guident vers l’infini. Sainte Thérèse est un guide en ce sens : par sa vision universelle, par son ouverture, elle est de ceux qui ouvrent des portes et créent des ponts. Elle incarne finalement ce dont nous avons tant besoin aujourd’hui : un monde plus juste et plus pacifique", analyse Nicole Ameline qui espère, à la veille de la venue en France du Pape, que Léon XIV associera Thérèse à son discours sur la paix et l’unité.

Semaine Thérésienne 2026

Conférences, témoignages, prières, concerts, spectacles et vénération des reliques rythmeront ces six jours consacrés à la découverte de la spiritualité de sainte Thérèse de Lisieux.



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