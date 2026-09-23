Mgr Fulton J. Sheen, l’évêque star de la télé américaine aux 22.000 heures saintes

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Ce jeudi 24 septembre 2026, l’Église a la joie de compter un nouveau bienheureux dans son calendrier : Mgr Fulton J. Sheen. Archevêque encore peu connu en France, Mgr Sheen est une star incontestée aux États-Unis. Célébré pour son émission Life is Worth living ("La vie vaut la peine d’être vécue"), qui fit le bonheur de millions de téléspectateurs chaque semaine dans les années cinquante, il fut retrouvé mort devant le Saint Sacrement, devant lequel il consacra 22.000 heures, soit deux ans et demi de sa vie…

Prêtre et philosophe

Fulton J. Sheen est né à la fin du XIXe siècle dans une famille originaire d’Irlande. Comme toute la diaspora irlandaise de l’époque, la famille de Fulton prie chaque jour le chapelet en famille, va à la messe le dimanche et invite régulièrement des abbés à la table pour le dîner. Elle met le Christ au cœur du quotidien. Le jeune Fulton reçoit tôt l’appel à servir le Seigneur dans le sacerdoce. Dès son enfance, il fait très attention à son apparence et il est plus disposé aux travaux intellectuels qu’aux travaux manuels, au grand regret de son père qui aurait bien besoin de lui à la ferme familiale l’été.

Cette prédisposition pour la recherche en philosophie et théologie sera confirmée lors de son agrégation en 1923 pour laquelle il reçoit la plus haute distinction et une publication avec préface d’un certain Chesterton, déjà admirateur de ce jeune prodige. Fulton n’est pas seulement doué pour la recherche mais également pour rendre accessible oralement ce qu’il découvre sur le Christ et l’Évangile. Sheen, jeune prêtre, est charismatique, séduisant et doué de finesse et d’humour.

Prédicateur et missionnaire

En 1930 démarre la première grande aventure de sa vie, l’émission The Catholic Hour ("L’heure catholique") sur une grande chaîne radio new-yorkaise. Au départ, Sheen n’est pas le seul orateur mais très rapidement il finit par prendre toute la place tant ses prédications plaisent, touchent et ramènent à l’Église de nombreux fidèles éloignés. Durant 22 ans, Sheen poursuivra cette émission en prenant le temps (plusieurs heures !) pour préparer des enseignements nourrissants qu’il rédige parfois en latin et français pour s’assurer d’aller au bout de sa pensée.

Sheen apparaît chaque mardi soir, en soutane avec cape, (...) et enseigne le catéchisme de manière accessible devant 30 millions d’Américains. L’émission est un tel succès que même Frank Sinatra est obligé de déprogrammer son émission à la même heure pour laisser la place.

En 1950 démarre la deuxième grande aventure de sa vie : il devient directeur national de la Propagation de foi (branche des Œuvres pontificales missionnaires) aux USA. Fulton J. Sheen se passionne pour cette œuvre au service du développement missionnaire de l’Église. Grâce à sa notoriété, il lève plusieurs millions d’euros chaque année pour financer des séminaires, des hôpitaux, des orphelinats, des écoles et tout ce qu’il faut partout dans le monde pour manifester Jésus aux hommes qui ne le connaissent pas.

Une immense popularité

En 1951, enfin, démarre la troisième grande aventure de sa vie avec l’émission Life is Worth living, retransmise sur l’une des plus grandes chaînes de télévision américaine de l’époque. Sheen apparaît chaque mardi soir, en soutane avec cape, rédige à la craie J.M.J (Jésus, Marie et Joseph) sur un tableau noir et enseigne le catéchisme de manière accessible devant 30 millions d’Américains. L’émission est un tel succès que même Frank Sinatra est obligé de déprogrammer son émission à la même heure pour laisser la place. Sheen obtient, grâce à cette émission, l’Emmy Awards de la personnalité la plus importante de l’année. Il reste également dans le top 10 des personnalités préférées des Américains pendant de nombreuses années.

Retrouvé mort le 9 décembre 1979 devant le Saint Sacrement, Sheen ne manqua pas un seul rendez-vous durant ses 60 ans de sacerdoce.

On se demande alors quel était son secret ? Comme a-t-il pu annoncer l’Évangile sans jamais rien négocier (notamment sur les questions de vie et l’avortement en particulier) et pourtant être aimé par l’ensemble des Américains y compris ceux qui n’étaient pas catholiques ?

Une heure par jour

On trouve la réponse le jour de son ordination sacerdotale le 20 septembre 1919. Ce jour-là, il fait plusieurs promesses à Dieu et à la Vierge Marie, notamment celle d’honorer le Christ d’une visite d’une heure au Saint Sacrement chaque jour. "L’heure Sainte" est une pratique que l’on doit aux apparitions du Sacré Cœur à Marguerite-Marie Alacoque à qui Christ confie qu’il regrette de ne pas être aimé et de ne pas voir les hommes être capables de lui accorder ne serait-ce qu’une heure par semaine. Fulton J. Sheen promet ainsi à Jésus de venir le voir pour l’aimer et le consoler, une heure par jour sans faute.