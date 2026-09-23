À quelques heures de l'arrivée du pape Léon XIV en France, Aleteia vous propose de suivre en direct les derniers préparatifs d'une visite qui s'annonce historique. Déambulation dans Paris, Veillée au Stade de France, Messe à la Concorde, Pèlerinage à Lourdes, c'est ici que vous retrouverez toutes les informations pour vivre pleinement ce voyage apostolique.
Des dizaines d'évènements festifs imaginés en marge de la visite
La visite de Léon XIV en France se vivra aussi en marge de son programme officiel. À Paris, plusieurs rendez-vous invitent à préparer les cœurs : dès le 23 septembre, Saint-François-Xavier organise une « soirée américaine », entre messe, adoration et burger party. Le 24 septembre, une grande veillée de prière réunira à Saint-Sulpice plusieurs figures catholiques du numérique. Le 26 septembre, jour de la messe à la Concorde, un FRAT exceptionnel devrait rassembler dans la matinée jusqu’à 10.000 adolescents Porte Maillot, tandis qu’Ecclesia Cantic proposera aux 18-35 ans de prolonger la journée par une « Ecclesia Party ». Des rendez-vous festifs, spirituels et fraternels pour se préparer à la venue du Pape et faire durer la joie de ce grand moment de communion.
Léon XIV perfectionne son français
« Il y a quinze jours, il m’a dit : “J’apprends le français.” » C'est au cardinal Aveline que l'on doit cette confidence faite à quelques jours de l’arrivée de Léon XIV en France. Polyglotte, l’Américano-Péruvien comprend déjà bien le français et l’a utilisée à plusieurs reprises depuis son élection. Mais pour ce voyage très attendu, il semble décidé à franchir un cap : à l’exception de deux rendez-vous, Léon XIV prononcera tous ses discours en français. Prend-il des cours particuliers ? Révise-t-il avec une application ? Le Vatican garde le secret. Ce qui est certain, c'est que le Pape, dont une partie des ancêtres parlait français, s’est sérieusement préparer avant de rencontrer les Français.
Notre-Dame de Paris déjà pavoisée
Ce matin, sur le parvis de Notre-Dame de Paris, les nombreux visiteurs pouvaient remarquer d'immenses oriflammes sur la façade de la cathédrale. Aux couleurs de la France et du Vatican, elles annoncent un des moments forts de la visite de Léon XIV à Paris, quand il célébrera les vêpres à Notre-Dame vendredi pour prier avec quelque 12.000 consacrés venus de toute la France.
Bienvenue dans ce direct
À l'occasion de la visite du pape Léon XIV en France du 25 au 28 septembre, toute la rédaction d'Aleteia se mobilise pour vous faire vivre cet évènement qui s'annonce historique. Soyez les bienvenus dans ce live pour découvrir les derniers préparatifs d'un évènement qui devrait rassembler près d'un million de personnes. Vous retrouverez également toutes les informations nécessaires pour vivre pleinement ces quatre jours.